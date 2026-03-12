Las bellas chicas en el Morazán, alarma en el Olimpia y el pedido de un aficionado

El Platense jugó de local ante el Olimpia en el estadio Morazán y en el escenario deportivo se vivió una gran fiesta deportiva, donde la belleza no pudo faltar
Las bellas chicas en un partido de primera división del fútbol hondureño no pueden faltar.
En las gradas se vieron muchas chicas lindas, aquí una muestra de ello.
El Platense demostró que tiene lindas aficionadas y pese a que no se jugó en Puerto Cortés, lo acompañaron en San Pedro Sula.
No hay duda de que Platense está entre los equipos que lleva chicas lindas a los estadios.
Bella entrada de los equipos del Platense y Olimpia en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
Los aficionados siguen a su león donde sea y se hacen ver donde sea.
También hubo momento para la familia, el estadio Morazán vivió un gran juego en la cancha y gran ambiente en las gradas.
Este chico llegó con la ilusión de que un jugador del Olimpia le regalara la camisa que usó en el partido ante el Platense.
¡Qué postal! Este aficionado presume su bandera con el león. Así estuvo en el Morazán.
Un trabajo en grupo. Así se preparan los aficionados de la Ultra Fiel para poder lucir mantas en la gradería.
Malas noticias para el Olimpia, el volante José Mario Pinto se retiró lesionado del partido ante el Platense.