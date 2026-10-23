Óscar Ramírez destaca trabajo de Motagua, partido de vuelta y sobre lesión de Celso Borges

El estretega de 61 años explica que no le sorprendió el planteamiento de los azules, aunque reconoce que su colega Javier López ha crecido mucho como entrenador.

Tegucigalpa, Honduras .- Óscar 'Machillo' Ramírez, técnico del Alajuelense, valoró el empate que su equipo ante Motagua en el Estadio Nacional (0-0) por la semifinal de ida de la Copa Centroamericana 2026.

"Ahora esperar el próximo jueves, un partido difícil también como el de hoy y allá en nuestra casa creo en el apoyo de la afición, pero sabemos que nos estamos enfrentando a un gran equipo. El profesor ( Javier López ) ha mejorado mucho, se lo dije ahora, muy buen trabajo y esperar allá los detalles como él también lo apunta. Y ver cómo nos podemos llegar a esa cuarta final, el grupo hoy demostró que tiene hambre, las ganas y los deseos para querer llegar".

"Hablábamos de los tiempos del partido, simplemente que hay momentos, entender el juego, creo que Motagua tuvo un primer tiempo donde con su dinámica y el trabajo que ha hecho el profesor quiso confundirnos en algunos momentos y ya lo esperábamos, supimos resolver lo que nos planteó, tal vez en primeros minutos si lo hicimos bien lo de la posición, tuvimos dificultad un poco con los rechazos y que nos volvían a ganar el balón, entonces se veía que era un tema defensivo, pero ya en el segundo tiempo corregimos cositas, volvimos a lo nuestro y se ve un segundo tiempo muy manejable por nosotros y hasta con posibilidades de habernos llevado algo más".

Asegura que lo único que le faltó a sus dirigidos fue ser contundentes de cara a la portería, algo que buscará corregir para el partido de vuelta de la próxima semana.

Motagua podría anotar en la vuelta, ¿cómo visualiza ese juego?

"Es un partido que hay que hacerlo manejar de diferente manera. Todavía hay tiempo para planearlo bien. Es la problemática de esta serie que el gol de visita vale doble, pero vamos a ver cómo lo manejamos".

Con lo mostrado esta noche en el Estadio Nacional, ¿le ajusta para clasificar a la final?

"Creo que es determinante. La lógica son los goles, no podemos hacer un buen desempeño si no anotamos, creo que en eso nos vamos a enfocar un poquito más, siento que tal vez llegamos bien en profundidad. El tema es la elección del centro que sea con ventaja para el delantero, un tema que hay que trabajar y que hay que corregir y luego manejar un partido muy inteligente y ver que también nos ofrece el profesor allá, si nos va a hacer una presión alta o va a ser intermedia, yo creo que el partido lo va a determinar y ojalá podamos pasar a esa cuarta final".

Motagua lleva dos cartas para avanzar: un empate con goles y una eventual victoria, pero Alajuelense juega en casa.

"Estoy hablando de que allá el partido tiene que ser muy inteligente, de saber atacar sin quedar descuidado. Vuelvo a lo que hablé anteriormente, hacer un estudio más exhaustivo, por decirlo de alguna manera, más detallado, para evitar cualquier situación, la localía con la gente... creo que el equipo en los últimos partidos ha sabido interpretar eso y capitalizar. Esto es de goles".

Queda esa sensación de que no se hizo el gol de visita ante Motagua

"Hoy hicimos varios cambios con la manera de buscar el partido, lastimosamente el tema radica en la elección del centro, creo que por ahí está el tema de hoy, no capitalizar algo. Estos partidos hay que saberlos jugar, yo siempre los remarco como una pelea de boxeo. Puede ser que entre de una vez a querer noquear, como puede ser que el otro rival se defienda bien y me contragolpee, me pueda golpear y que me duela y entonces ya se vuelve un partido parejo. Hay que buscar el momento de saber atacar y saber defenderse".

¿Le sorprendió en ciertas facetas el planteamiento de Motagua?

"No, creo que neutralizamos lo que ellos han venido haciendo, que era importante que ellos no sintieran que podían crecer y que podían hacernos daño, creo que eso fue muy importante, quitarle esos ánimos con los que está planteando el profe y lo está trabajando, creo que eso lo hicimos bien, si no mal recuerdo el primer tiempo, creo que fue un remate. Hay que saber quitarle las armas al rival, neutralizándolo y haciéndolo que él sienta que está difícil, que le va a costar y luego un crecimiento como tuvimos en el segundo tiempo, que fue ya donde ellos gastaron su energía primaria y luego nosotros asumimos un poco el rol, tuvimos más el balón y proyectamos a llegar al área con el déficit que hablábamos, del centro. Las cosas las hablo así, tal vez un poco simple para que ustedes entiendan que mucha gente cree que es atacar por atacar o defender por defenderse, hay cosas emocionales, hay cosas psicológicas del rival que hay que saber neutralizar y saber cómo llevarlo a un campo donde ya nos favorezca a nosotros".

Lesión de Celso Borges

"Celso tuvo una molestia, no quiso agravarla por decirlo de alguna manera, en el sentido de seguir ahí por ganas de seguir, sino que ya es una persona inteligente, ya entiende su cuerpo y sabe cuando se le puede ir algo más grave y perderse más tiempo y estamos en una etapa muy compleja. Fue preventiva de alguna manera y que no se hiciera más grave".

¿Qué esperar en la vuelta?

"Creo que ya lo expliqué, un partido que hay que saberlo jugar, no atacar a lo loco porque puede ser muy desprevenido, entonces es un equilibrio, palabra que se usa en el fútbol y en la vida diaria de nosotros, nunca hay que ser ni tan tan ni muy muy, simplemente hay que jugar con un equilibrio donde hay que buscar el momento para poder molestar y un momento donde el rival puede crecer y no te sorprenda, básicamente va a ser un partido así, que tenemos que buscar los momentos para ese ataque y el momento de entender que si nos desarmamos podemos sufrir".