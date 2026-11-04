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Olimpia vs Juticalpa EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

El Olimpia quiere seguir con su buen momento en el fútbol hondureño y ahora lo hará ante un golpeado Juticalpa

  • Actualizado: 04 de noviembre de 2026 a las 17:09
Olimpia vs Juticalpa EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

Tegucigalpa, Honduras.- En la cancha del estadio Nacional José de la Paz Herrera el Olimpia recibe al Juticalpa por la jornada 13 del torneo Apertura en busca de seguir en la cima de la tabla.

El equipo que comanda el uruguayo Eduardo Espinel llega de golear al Choloma como visitante, mientras que los canecheros de caer ante el Real España.

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Olimpia es el líder del torneo Apertura con 29 puntos, dos más que su más cercano rival que es el Real España, por su parte el Juticalpa es último en la tabla con solo seis unidades.

Hora y canal dónde ver partido EN VIVO

Hora: 7:30 PM
Canal: Deportes TVC

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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