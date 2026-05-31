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Olimpia saca la chequera: Uruguayo será nuevo fichaje del equipo melenudo

Tras no haber podido conseguir el tricampeonato, los Leones dieron de baja a varios futbolistas y planean hacer una renovación total

  • Actualizado: 31 de mayo de 2026 a las 14:44
Olimpia saca la chequera: Uruguayo será nuevo fichaje del equipo melenudo

El lateral sería el sustituto de Elison Rivas y ‘Mango’ Sánchez.

Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia está actuando de manera silenciosas en este mercado de fichajes, pero lo que tienen claro es que deben reforzar sus áreas endebles para competir por los títulos que estarán en juego en el próximo semestre.

Tras no haber podido conseguir el tricampeonato, los Leones dieron de baja a Jerry Bengtson, Santiago Ramírez, Carlos Sánchez, Josman Figueroa, Facundo Queiroz, Agustín Mulet y Elison Rivas, pero también hay algunas altas que aún no han sido anunciadas.

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Ellos son: el defensor Cristian Canales y el delantero Kilmar Peña. La lateral izquierda era otro objetivo puntual para el equipo de Eduardo Espinel tras dar de baja a los dos con los que contó el campeonato anterior.

Y ante esto EL HERALDO pudo conocer que los albos ya tienen encaminado todo con el uruguayo Carlos Emanuel Cuello Azambuya, faltan algunos flecos para cerrar la operación, pero desde nuestra información es el elegido.

Es cuestión de horas para que el lateral estampe su firma con los leones.

Es cuestión de horas para que el lateral estampe su firma con los leones.

El último equipo del zurdo charrúa fue el Club Ciudad Bolivar de la segunda división de Argentina, tiene tiene 31 años y también puede jugar como extremo izquierdo.

Ha jugado para equipos como: Rampla Jr, Miramar, Colón FC y Club Atlético Cerro de su país.

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Otros nombres que estuvieron sonando en ese puesto fueron los del argentino Santiago Díaz y Kevin Galván.

Olimpia también está en busca de otro centro delantero y la pretemporada está pactada para la segunda semana de junio.

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Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
Periodista

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Diez, La Prensa y El Heraldo.

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