Olimpia pierde amistoso internacional 1-2 ante el Águila, de El Salvador, en Estados Unidos

CAROLINA DEL NORTE, ESTADOS UNIDOS.- El Rey de Copas de Honduras, Olimpia, se limitó a rugir con autoridad en Estados Unidos, tras perder 1-2 ante el Águila de El Salvador en un partido amistoso.



Pese a que los hondureños saltaron a la cancha con su elenco estelar, no fue suficiente para mostrar la superioridad sobre los salvadoreños.



De esta manera, Pablo Lavallén, director técnico de los Albos, sigue aumentado la desconfianza en la afición, pese a que en el torneo local son primer lugar.



Partido



En un certero tiro de esquina, el zaguero Brayan Beckeles de cabeza introdujo la pelota en el fondo en la red de los salvadoreños, y con esto Olimpia ya ganaba 1-0 sobre el final del primer tiempo sin apretar el acelerador.



Sin embargo, Kevin Melara del equipo salvadoreño empató el partido en tiempo de compensación.



A los 52, Fabio Burbano decretó la remontada que dejó sin capacidad de reacción para los hondureños.



Los Albos, en un partido de revancha, se medirán nuevamente ante el Águila el próximo martes en Brooklyn, Nueva York, en el estadio Maimonides.



