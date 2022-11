Un clásico y el estreno de un título internacional: así se jugará este domingo la Liga Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¡Bendito domingo! Lleno de emociones, para unos será dulce, otros lo sentirán amargo, pero lo cierto que la Liga Nacional este día vibrará con el atractivo clásico Olimpia vs. Motagua.

En la víspera del superpartido de la jornada, se llena de intriga porque hay varios elementos en juego.

1: Los Albos llegarían al primer lugar si derrotan a su archirrival.

2: Todavía sigue en el aire si Motagua le hará el pasillo a Olimpia.

3: El conjunto de Pedro Troglio presentará el título internacional ante un enemigo futbolístico.

4: Las Águilas querrán mostrar orgullo, pues fueron eliminados por los blancos de la Liga Concacaf.



VEA: ¡Apretado triunfo! Real España gana 2-1 a Vida en el Morazán



Estos solo son algunos ingredientes que dictan que el clásico de clásicos hondureños tendrá un buen sabor en el partido que comienza a las 6:00 de la tarde en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

El elenco de Troglio llega con 29 puntos, mientras que los de “La Tota” Medina acumulan 31.

Sin embargo, antes de llegar a este encuentro, antes a las 3:00 de la tarde, los poderosos Potros reciben a los Lobos de la UPN en Olancho.

A la misma hora, en Tocoa se pondrá en marcha el Real Sociedad vs. Honduras de El Progreso.



ADEMÁS: Victoria vence 2-1 a Marathón y aspira clasificar al repechaje

Con estos tres partidos culmina la décima sexta jornada y las vueltas regulares del torneo apertura ya está agonizando y solo quedaría la temida liguilla, semifinales y la gran final.

Partidos domingo:

Potros vs. UPN: 3:00 PM

Real Sociedad vs. Honduras de El Progreso: 3:00 PM

Olimpia vs. Motagua: 6:00 PM

Resultado partidos del sábado:

Real España 2-1 Vida

Victoria 2-1 Marathón



DE INTERÉS: Con Olimpia estrenando título y partidos de alto impacto, este sábado regresa la Liga Nacional