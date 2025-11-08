Olancho FC y Lobos de la UPNFM empatan en Juticalpa

Olancho, Honduras.- Olancho FC y Lobos UPNFM empataron 1 a 1 por la Jornada 19 de la Liga Nacional. Rodrigo de Oliveira anotó para los potros, mientras que Félix García lo hizo para los lobos.

Reynaldo Tilguath y compañía han perdido terreno en la lucha por el liderato y, con la victoria del Marathon sobre Platense, los olanchanos estaban urgidos de sumar los tres puntos.

Por parte de Lobos, con la ausencia de Raúl García por la convocatoria a la Selección Nacional, perdieron la oportunidad de escalar a la tercera posición en la tabla.