Olancho FC vs Victoria EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

Olancho, Honduras.- La jornada 19 del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras llega a su cierre con un duelo cargado de tensión y objetivos totalmente opuestos.

En el estadio Juan Ramón Brevé, a partir de las 7:30 de la noche, Olancho FC y Victoria se enfrentan en un partido donde ambos equipos están obligados a sumar de a tres, aunque por razones muy distintas.

RESULTADO ACTUALIZADO: OLANCHO FC 0-0 VICTORIA

Los Potros del Olancho atraviesan un buen momento futbolístico bajo la dirección del técnico colombiano Jhon Jairo López, mostrando solidez y ambición en esta recta final del campeonato. El conjunto olanchano se mantiene firme en zona de liguilla, instalado en la cuarta posición con 27 puntos, y todavía conserva la ilusión de pelear por los dos primeros lugares de la tabla.

Un triunfo en casa no solo reforzaría su buen presente, sino que también lo consolidaría como un rival peligroso para cualquier equipo grande del fútbol hondureño en la fase decisiva del torneo.

Del otro lado, el panorama es completamente distinto para el Victoria. La institución ceibeña llega golpeada, hundida en la zona del descenso y con la presión de evitar el regreso a la segunda división.

Sin embargo, en medio de la adversidad, el equipo ha encontrado un pequeño respiro tras la reciente goleada sufrida por el CD Choloma a manos del Olimpia, resultado que le permite mantener viva una tenue esperanza en la tabla general.

Victoria sabe que un triunfo podría acercarlo a solo un partido de diferencia en la lucha por la permanencia, manteniendo así la tensión en la parte baja del campeonato.