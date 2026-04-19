Motagua vs Juticalpa FC EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

Tegucigalpa, Honduras.- El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras sigue entrando en su recta decisiva, y uno de los protagonistas vuelve a escena con la obligación de responder. El Motagua dirigido por Javier López está enfrentando al Juticalpa FC en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, en un duelo que promete alta tensión por lo que está en juego para ambos.

Motagua llega con la presión de no ceder terreno en la lucha por el liderato. La tabla está al rojo vivo: Real España suma 31 puntos, mientras Olimpia ya alcanzó las 32 unidades, por lo que los azules están obligados a ganar —y más aún con un partido pendiente— si quieren mantener vivas sus aspiraciones de cerrar en la cima de cara a las triangulares finales.

Enfrente estará un Juticalpa FC comandado por el argentino Mauro De Giobbi, que llega con el agua al cuello. Una derrota podría dejarlos prácticamente fuera de la pelea por la liguilla, por lo que saldrán a jugarse una de sus últimas cartas en la capital.

El calendario tampoco da tregua para Motagua, que aún deberá medirse a Olancho FC, CD Choloma y UPNFM en su camino por asegurar el liderato.

Un ingrediente adicional marcará este compromiso: se disputará a puertas cerradas en el Estadio Nacional, debido a la sanción impuesta por la Comisión de Disciplina tras los incidentes protagonizados por aficionados de Motagua y Olimpia. Así, el “Ciclón Azul” deberá hacer frente a este reto sin el respaldo de su gente, en un partido donde no hay margen de error.