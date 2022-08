Odín Ramos, la joven promesa de Marathón: “Todo jugador quiere ir al extranjero, pero todo a su tiempo”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A muchos jóvenes les cuesta bastante lograr sobresalir, hay otros que nunca terminan de despegar; pero hay algunos chicos que su disciplina, trabajo y humildad los hacen alcanzar éxitos en un corto tiempo.

Tal es el caso de Odín Ramos, volante ofensivo de Marathón, quien desde su debut el pasado 9 de noviembre de 2021 la vida le ha sonreído.

En poco más de nueve meses se ha convertido en un jugador relevante para el Marathón de Manuel Keosseián. Sus goles y buenas actuaciones han hecho que la directiva recientemente le haya renovado el contrato hasta 2025; además, fue titular en la Sub-20 que logró clasificar al Mundial de Indonesia 2023.

El pequeño de la colonia San José, Chamelecón, habló con GOLAZO para contar acerca de todo este momento que está viviendo a su corta edad.

¿Cuánto ha cambiado el Odín Ramos de hace un año al de ahora?

He ido evolucionando poco a poco, estoy mejorando algunos aspectos y siempre tratando de ser una buena persona dentro y fuera de la cancha.

Recientemente se confirmó tu renovación con Marathón hasta 2025, ¿cómo te sientes con eso?

Me siento orgulloso, me complace estar aquí. Ellos son los que me dieron a conocer y quiero seguir creciendo más aquí y obtener muchos logros.

¿Qué significado tomó esta institución para tu vida?

Este es un lugar donde confiaron en mí. Siempre es un placer haber llegado a Marathón y vestir sus colores.

¿Qué te representa el Yankel Rosenthal, Odín?

Representa mucho porque fue el lugar donde di mis primeros pasos como futbolista profesional. Paso casi todos mis días aquí y he marcado una historia tanto con el equipo como con la Selección.

¿Qué preferís: ser un ídolo en Marathón por muchos años o saltar al extranjero?

(Risas) Pienso que todo jugador quiere dar un salto al extranjero y primero Dios se me conceda, pero todo a su tiempo.

Si regresamos años atrás, ¿en qué jugador de Marathón te ves reflejado?

Mario Berríos. Me gustaba mucho cómo jugaba y pienso que me asemejo a su conducción de balón. Para mí es muy emocionante verlo y saludarlo cuando viene a la sede.

Hay muchos casos de jóvenes que estaban en un buen momento y se apresuraron saliendo al extranjero y no tuvieron éxito, como Cristian Cálix, ¿es una lección para ti?

Sí, claro. Con él fuimos compañeros y me aconsejaba mucho y me recalcaba que tomara buenas decisiones y le agradezco. Muchas personas mayores me dan palabras para que mi futuro sea como yo me lo he planteado.

¿Qué sensaciones tuviste cuando clasificaron al Mundial de Indonesia 2023?

Agradecido con Dios que me dio la oportunidad de estar ahí y de poder clasificar a un mundial, se lo dedico a las personas que me apoyaron siempre.

¿Qué estás haciendo extra para poder llegar bien preparado al Mundial?

Pues en la mañana mi abuela me levanta para que haga ejercicio, a veces es duro porque así es uno de güirro, pero siempre hago el esfuerzo de salir a correr e ir al gimnasio, ya que el entrenador me dice que tengo que ganar masa corporal.

¿Qué opinas cuando jugadores referentes de Honduras dicen que ahora es más fácil llegar a ser profesional y que muchos jóvenes no tienen madera?

Respeto mucho. Yo solo sé que uno debe guiarse de Dios y buscar siempre hacer las cosas bien, pues de lo contrario no se le van a dar. En lo personal llegué y sigo aquí para mejorar.

CORTITAS Y AL PIE

Si no hubieras sido futbolista te hubiera gustado ser: hubiera seguido estudiando.

¿Tu salario aumentó al día de hoy? Aumentó mi nivel y mi sueldo.

Lo primero que compraste con tu primer sueldo: pagué el colegio y guardé para los pasajes.

Odín se traslada en: bus de ruta.

El primer carro que te gustaría tener: Hyundai Elantra.

Tu apodo es: Origi

Tu referente en el fútbol es: Bonieck García y Neymar