Costa Rica deja a Honduras con las ganas del oro en Campeonato Centroamericano de Voleibol

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Lo dieron todo, dejaron hasta la última gota de sudor y se llevaron un aplauso de reconocimiento por parte de los aficionados, pero el oro no fue posible.

La Selección Sub 23 de Honduras perdió 3-1 ante Costa en la final del V Campeonato Centroamericano de Voleibol Femenino Sub 23, que se celebró en Tegucigalpa.



El gimnasio número 2 de la Villa Olímpica de la capital fue invadido por una gran cantidad de hondureños que empujaron a unas muchachas que se quedaron con las ganas de coronarse en casa.

No pudo ser... y ellas tuvieron que conformarse con la medalla de plata, que habían asegurado el martes con su triunfo antes las nicaragüenses.

Y no se dio porque enfrente estuvo un rival de altura que llegó decidido a coronarse pentacampeón del certamen.



Con la capitana Nathaly Pérez como estandarte, Honduras se llevó el primer set con un claro 25-9 e insinuó una noche mágica, sin embargo las ticas reaccionaron con su chapa de campeonas.

Las costarricenses ganaron 25-13 el segundo asalto, 25-23 el tercero y 25-21 el cuarto.

Las lágrimas de las catrachas sintetizaron el dolor y la gallardía de una generación que venía de consagrarse en Sub 18 y Sub 20.

El equipo catracho, al igual que la escuadra tica, llegó con campaña perfecta a la final: cinco triunfos en cinco juegos y solo habiendo cedido dos sets en el torneo.



Honduras se ganó el derecho a pelear el título con sus triunfos 3-1 a El Salvador, 3-0 a Panamá, 3-0 a Belice y 3-1 a Nicaragua.

El campeonato, que comenzó el 26 de julio y que se clausuró la noche de este miércoles, reunió a los siete países de la región. Al final, no pudo llegar la primera dorada para Honduras en la categoría Sub 23.