Yostin Obando: “Pienso marcar en cada partido que juegue”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde su debut en el Torneo Apertura 2021 con 17 años, el joven centrocampista no había tenido la oportunidad de anotar, sino hasta ahora con un desglose de felicidad que corrió a celebrar con su padre en el sector de silla del Estadio Chelato Uclés.

“Cuando eché el gol lo primero que vi fue a mi papi, sentí una gran alegría y quería abrazarlo inmediatamente. Me dijo, -el primero de muchos, ojalá se vengan más-”, declaró ante los micrófonos de OPSA tras finalizar el juego.

LEA TAMBIÉN: Las emotivas palabras del “Nene” Obando tras el primer gol de su hijo Yostin en la Liga Nacional

Sobre el efecto de su anotación no se pone límite al dejar en claro que “pienso marcar, en cada partido que juegue voy a luchar por anotar un gol”. Un mensaje claro para sus próximos adversarios tomando en cuenta que sumará minutos con Hernán “La Tota” Medina.

Lo cierto es que, al chico parece no pesarle el talento y la historia en el club heredada por su padre, la misma que él desea superar tras revisar contantemente sus videos desde que tenía 10 años.

“Desde los 10 años viendo videos, es como una guía para mí. Es un gran apoyo porque sabe mucho, siempre me aconseja. Quisiera mejorarlo, quiero ser mejor que él”, puntualizó. ¿Y la bicicleta la puedes hacer? -se le consultó- A ello respondió que -”Sí, pero no me gusta, voy a inventar otra yo. No me gusta porque él la inventó, haré otra- Allí veremos, eso lo decide el juego”.

ADEMÁS: Motagua gusta y gana goleando 4-0 al Honduras Progreso en el Chelato Uclés