  1. Inicio
  2. · Deportes

El nuevo tatuaje de Carlos Alcaraz: un canguro con historia y fecha imborrable

El tenista español suma un nuevo símbolo a su piel: un diseño realizado en California que remite a un momento clave de su carrera y refuerza su particular forma de inmortalizar triunfos

  • Actualizado: 08 de abril de 2026 a las 08:21
El nuevo tatuaje de Carlos Alcaraz: un canguro con historia y fecha imborrable

Alcaraz aprovechó un descanso en la competición para añadir una nueva pieza a su ya conocida colección de tatuajes conmemorativos.

 Foto: Cortesía

California, Estados Unidos.- El tenista español Carlos Alcaraz ha vuelto a convertir su piel en un lienzo de recuerdos al tatuarse un canguro en la parte baja de su pierna izquierda, tras vivir un momento especial en su carrera profesional.

El diseño muestra a un marsupial australiano sosteniendo un trofeo, con el contorno del mapa de Australia como fondo. Justo debajo, aparece inscrita la fecha “11.09.2026”, un detalle que apunta directamente a un hito significativo para el joven campeón.

El tatuaje fue realizado durante su estancia en California, mientras disputaba el Masters 1.000 de Indian Wells, uno de los torneos más relevantes del circuito ATP fuera de los Grand Slam.

¿Cuándo es la final del Abierto de Australia entre Alcaraz y Djokovic? hora y dónde ver

Alcaraz aprovechó un descanso en la competición para añadir una nueva pieza a su ya conocida colección de tatuajes conmemorativos.

El murciano ha adoptado la costumbre de tatuarse cada momento importante de su trayectoria deportiva. Entre sus diseños destacan la Estatua de la Libertad, símbolo de su irrupción en Nueva York; la Torre Eiffel, vinculada a su triunfo en Roland Garros; y el puente de Brooklyn, otro guiño a su éxito en territorio estadounidense.

Alcaraz aprovechó un descanso en la competición para añadir una nueva pieza a su ya conocida colección de tatuajes conmemorativos.

Alcaraz aprovechó un descanso en la competición para añadir una nueva pieza a su ya conocida colección de tatuajes conmemorativos.

 (Foto: Cortesía)

También forman parte de su piel las fresas de Wimbledon, en referencia a su victoria en el césped londinense, y el lema heredado de su abuelo, “cabeza, corazón y cojones”, una frase que resume la filosofía que lo ha llevado a la élite del tenis mundial.

Carlos Alcaraz le pasa por encima a Jannik Sinner y consigue su sexto 'Grand Slam'

Con este nuevo canguro tatuado, se comprueba que para Alcaraz cada trazo cuenta una historia, cada símbolo marca una etapa y cada fecha fija en el tiempo los capítulos más importantes de su carrera.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias