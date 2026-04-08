El nuevo tatuaje de Carlos Alcaraz: un canguro con historia y fecha imborrable

California, Estados Unidos.- El tenista español Carlos Alcaraz ha vuelto a convertir su piel en un lienzo de recuerdos al tatuarse un canguro en la parte baja de su pierna izquierda, tras vivir un momento especial en su carrera profesional.

El diseño muestra a un marsupial australiano sosteniendo un trofeo, con el contorno del mapa de Australia como fondo. Justo debajo, aparece inscrita la fecha “11.09.2026”, un detalle que apunta directamente a un hito significativo para el joven campeón.

El tatuaje fue realizado durante su estancia en California, mientras disputaba el Masters 1.000 de Indian Wells, uno de los torneos más relevantes del circuito ATP fuera de los Grand Slam.