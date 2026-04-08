El nuevo tatuaje de Carlos Alcaraz: un canguro con historia y fecha imborrable

California, Estados Unidos.- El tenista español Carlos Alcaraz ha vuelto a convertir su piel en un lienzo de recuerdos al tatuarse un canguro en la parte baja de su pierna izquierda, tras vivir un momento especial en su carrera profesional.
El diseño muestra a un marsupial australiano sosteniendo un trofeo, con el contorno del mapa de Australia como fondo. Justo debajo, aparece inscrita la fecha “11.09.2026”, un detalle que apunta directamente a un hito significativo para el joven campeón.
El tatuaje fue realizado durante su estancia en California, mientras disputaba el Masters 1.000 de Indian Wells, uno de los torneos más relevantes del circuito ATP fuera de los Grand Slam.
Alcaraz aprovechó un descanso en la competición para añadir una nueva pieza a su ya conocida colección de tatuajes conmemorativos.
El murciano ha adoptado la costumbre de tatuarse cada momento importante de su trayectoria deportiva. Entre sus diseños destacan la Estatua de la Libertad, símbolo de su irrupción en Nueva York; la Torre Eiffel, vinculada a su triunfo en Roland Garros; y el puente de Brooklyn, otro guiño a su éxito en territorio estadounidense.
También forman parte de su piel las fresas de Wimbledon, en referencia a su victoria en el césped londinense, y el lema heredado de su abuelo, “cabeza, corazón y cojones”, una frase que resume la filosofía que lo ha llevado a la élite del tenis mundial.
Con este nuevo canguro tatuado, se comprueba que para Alcaraz cada trazo cuenta una historia, cada símbolo marca una etapa y cada fecha fija en el tiempo los capítulos más importantes de su carrera.