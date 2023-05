¿Nuevo fichaje de Olimpia? Auzmendi aclara su futuro previo a la final del Clausura 2023

“Creo la final son partidos apartes, por más que uno llegue jugando bien y el otro no, allí se juega de otra manera. Olimpia es un grande, con buenos jugadores y no nos podemos confiar. Cualquiera de sus jugadores te puede cambiar partido”, puntualizó.

¿Cuál es el defensor más complicado al que has enfrentado?, se le preguntó al artillero y no dudó en responder: “Brayan Beckeles es más duro e inteligente para marcar, el más difícil que he enfrentado en Honduras. Con José García no he jugado, anteriormente estuvo Jonathan Paz”, reveló.

La Gran Final del Clausura 2023 está prevista a realizarse el próximo 28 de mayo en el estadio Nacional Chelato Uclés y Agustín dio su punto de vista sobre los recintos deportivos en donde se juega al fútbol profesional en Honduras.