Nueva baja en Real Madrid: Arbeloa se lo lleva y es nuevo fichaje del Fulham

Madrid, España.- El Real Madrid ha confirmado oficialmente este lunes el traspaso del delantero Gonzalo García al Fulham inglés, que entrena el técnico español Álvaro Arbeloa. Gonzalo llegó al Real Madrid en 2014 con tan solo 10 años y ha formado parte del club blanco durante once temporadas.

Con la camiseta del primer equipo Gonzalo ha ganado un Mundial de Clubes y una Liga. "Gonzalo siempre ha representado de manera ejemplar los valores del Real Madrid. Nuestro club le agradece su compromiso y su entrega en todos estos años", señala el club en su web. El Real Madrid, "que siempre será su casa, le desea a él y a su familia lo mejor en esta nueva etapa de su vida", agrega la entidad.