Noel Valladares revela quién fue el más destacado contra Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago no le metió las manos a la Bicolor que no perdonó en el Estadio Nacional Chelato Uclés que ha empieza retumbar su fortín en la segunda era de Reinaldo Rueda.

Hay bastante juventud, hay jóvenes con mucho talento, me gustó la entrada de David Ruiz, interesantes en la zona defensiva, va por buen camino la Selección, ojalá agarren esa confianza que se necesita como equipo para poder ganar los partidos.

¿Cómo ve el tema de la continuidad con Édrick Menjívar?

Hay gente que puede lograr la portería en cero, está el caso de Buba López, Harold Fonseca y los que están ahí. En el caso de Édrick ha agarrado, no ha soltado, ha hecho un buen trabajo, pero hay que resaltar que está Buba ahí, no puede descuidarse, Buba está ahí, no puede descuidarse.

¿Cómo visualiza el duelo ante Jamaica?

Sí, Jamaica es más duro que Trinidad y Tobago, pero este gane viene a darle un voto de confianza para la Selección, ojalá sigan así con ese entusiasmo