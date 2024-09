NFL anuncia que Kendrick Lamar hará el show del medio tiempo del Super Bowl LIX

Desde entonces, el artista ha acumulado 17 premios Grammy y se convirtió en el primer músico no clásico en ganar un premio Pulitzer por su álbum ‘DAMN’ del 2017.

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La NFL anunció este domingo que el rapero Kendrick Lamar actuará en el show de medio tiempo del Super Bowl LIX que se realizará en el Caesars Superdome de New Orleans, Luisiana, el domingo 9 de febrero del 2025.

El más reciente álbum de Lamar, ‘Mr. Morale & The Big Steppers’, se lanzó en mayo de 2022. En abril de este año, una pieza de su álbum pasó tres semanas en el número 1 del ‘Billboard Hot 100’ y en junio, el éxito ‘Not Like Us, pasó dos semanas en el número 1.

”El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es una celebración de la música que amamos y de los increíbles artistas que la crean, todo en el escenario más grande del mundo. Apple está emocionada de llevar este espectáculo, protagonizado por el absolutamente incomparable Kendrick Lamar”, señaló Oliver Schusser, vicepresidente de Apple Music.

En la edición del Super Bowl LVIII, de febrero pasado, el espectáculo de medio tiempo estuvo a cargo de Usher.

Dicho concierto se convirtió en el más visto en la historia con 129.3 millones de visualizaciones, relegó a Rihanna a la segunda posición con su espectáculo que fue visto por 121 millones de personas.