El defensor consideró que la Comisión de Disciplina actuó conforme a ley al emitir su resolución final a favor del León, aunque insistió en que también deben tomarse medidas para mejorar la capacitación y comunicación de los árbitros.

Olancho, Honduras.- En charla exclusiva con EL HERALDO, Nelson Muñoz , jugador de Olancho FC , lamentó que toda la atención se haya centrado en el abandono de los Potros durante el partido ante Olimpia y no en los errores arbitrales que, según su criterio, originaron la polémica.

Asimismo, reconoció que Olancho debe afrontar las consecuencias de sus decisiones, pero pidió sentar un precedente sobre el arbitraje. Finalmente, aclaró los rumores sobre su futuro y aseguró que no ha tenido acercamientos ni ofertas del Olimpia.

¿Cuál es tu opinión sobre la resolución de la Comisión de Disciplina a favor de Olimpia?

Mi opinión con respecto a la resolución a favor de Olimpia por parte de la Comisión de Disciplina es que creo que actuaron conforme a ley. Ya estaban establecidas las consecuencias de los actos que se realizan el día del partido.

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Y pues también quisiera emitir mi opinión con respecto a eso. Creo que, si bien es cierto que casi todos se enfocan en el abandono de nosotros como equipo Olancho FC, se deja o se le quita el foco a la parte esencial: ¿cuál fue el problema, la raíz de todo esto? Fueron malas decisiones arbitrales y creo que también la Comisión de Disciplina y la Comisión de Arbitraje deben enfocarse en capacitar más a sus árbitros en estos temas, porque hubo una mala comunicación con respecto al cuarto árbitro, a la línea de ese entonces y al árbitro central.

Entonces, creo que eso también se tiene que tener en observación. El tema principal no tiene que ser que Olancho abandonó, como decían todos los titulares, sino que también hay que enfocarse en esa parte del arbitraje.

¿Considerás que se está dejando de lado el problema arbitral que originó toda esta situación?

Porque imagínate, hoy nos pasa eso a nosotros, pero ¿cuántas veces, por malas decisiones arbitrales, han descendido equipos o se ha clasificado a otros equipos a otras instancias? A los equipos nadie les devuelve esos tres puntos, nadie les devuelve el punto. Y, sin embargo, se ha escuchado también en este tema a especialistas en arbitraje que dicen que los árbitros se equivocaron en contra de Olancho en ese partido. Lastimosamente, la decisión ya está.

También reconocemos que en su momento fue una mala toma de decisiones de nosotros como equipo, pero ya está. Ahora afrontamos las consecuencias y todavía tenemos ahí las puertas, las posibilidades, perdón, para entrar a lo que es la liguilla. Pero sí hay que enfocarnos también en ese tema de mejorar el arbitraje, la comunicación y la capacitación.

¿Creés que las sanciones que reciben los árbitros cuando cometen errores son suficientes?

Porque, como repetía, a veces, en muchas ocasiones, el castigo para los árbitros es suspenderlos una fecha y en esa fecha que los suspenden los mandan a pitar Liga de Ascenso. Entonces, creo que no es un castigo porque, como lo mencionaba anteriormente, ¿a los equipos quién les devuelve esos tres puntos?, ¿quién les devuelve una categoría?, ¿quién les devuelve una clasificación a una final o a una semifinal por un error arbitral?