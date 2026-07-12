Técnico de Suiza se refiere a polémica ante Argentina: "El fútbol no fue el ganador"

Kansas, Estados Unidos.- El técnico de la selección de Suiza, Murat Yakin, se refirió a la polémica expulsión del delantero Breel Embolo para Suiza y que al final terminó favoreciendo a Argentina. Yakin lamentó que dicha acción les haya marcado tanto en el juego de cuartos de final y también de lo que habló con el técnico Lionel Scaloni.

"Una regla inaceptable que se nos haya eliminado de esa manera. No se entiende lo que pasó, lo que hizo el árbitro. Esa regla destruyó el partido. No había razón para la amarilla. Esa situación era que siguiera la jugada y ya", comenzó diciendo Murat Yakin tras el juego donde fueron eliminados. Y siguió. "No diría que fueron favorecidos. Tuvimos un partido justo y abierto. Ambos equipos jugaron, pero el fútbol no fue el ganador hoy. Fuimos castigados por un error. Fue un momento decisivo que determinó el resultado del partido. Podemos quejarnos ahora, pero tengo que felicitar a Argentina".

También mencionó a cómo lo vivió el jugador Embolo. "No lo culpo. Es un jugador de equipo, está muy mal. Está roto. El error arbitral nos ha castigado a todos" Pese a todo, el técnico suizo se mostró contento con el trabajo de los jugadores. "Con 10 peleamos, defendimos bien y controlamos. Hemos hecho un trabajo excelente. Hoy fuimos dominantes, llevamos el partido. Podríamos haber hecho más". Al mismo tiempo contó detalles de una conversación con Lionel Scaloni tras el encuentro: "Me dijo que estaba sufriendo mucho. Le hemos creado muchas situaciones de peligro".