Mundialista panameño se convierte en nuevo fichaje del Real España para el Clausura 2026

San Pedro Sula, Honduras.- El Real España cerró este lunes 2 de febrero sus fichajes para el torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras y Concacaf Champions Cup 2026. La Máquina sumó un total de seis altas para afrontar los dos campeonatos que disputan: Juan Manuel Capeluto, David Sayago, Pipo López, Gonzalo Ritacco y Eddie Hernández fueron los anteriores fichajes.

El panameño Julio Dicaprio Rodríguez llega a la institución procedente del Plaza Amador en calidad de préstamo por un año. Es lateral izquierdo. Tiene 20 años y fue mundialista panameño en la anterior justa desarrollada en Chile 2025 y en el mercado está tasado en 175 mil dólares. Oriundo de Panamá Viejo, dio sus inicios en Ciudad FC en Viejo Veranillo y desde ese momento todo en su vida ha sido crecimiento en el fútbol que es su pasión. Siguió en las categorías Sub-13 y 15 de Plaza Amador, para luego pasar por la categoría Juvenil y Prom hasta que se dio su debut en el equipo mayor con el técnico Jorge Dely Valdés.