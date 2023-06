El mundialista hondureño que visitó a un seleccionado y le llevó un regalo especial

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En las concentraciones de la Selección de Honduras que son en los Estados Unidos el lobby del hotel siempre está llena de gente queriendo ver a los jugadores de la ‘H’. Amigos y familiares aprovechan la visita de los jugadores para acercarse y pasar así un momento agradable con ellos. Este sábado, a un día del estreno del equipo de Diego Vázquez en la Copa Oro 2023, el mediocampista Jorge Álvarez que será titular contra México tuvo la visita de un hermano que le dejó el fútbol. Se trata de Jafeth Leiva, exmundialista Sub-17 con Honduras en Chile 2015, quien visitó la concentración catracha en Houston para volverse a reencontrar con el jugador del Olimpia. “Contento por venir aquí a visitar a mis amigos, más que todo son como hermanos, compartí de muy chico con ellos y feliz de saber que están cerca y me di la oportunidad de venir a verlos”, dijo a EL HERALDO después de saludarse con Wesly Decas, José Mario Pinto, Deiby Flores y Jorge Álvarez.

“Es un sentimiento de mucha alegría por saber que compartiste con ellos porque son grandes jugadores, grandes personas, y ver en lo que están ahora es un sentimiento muy revuelto porque a veces te da como la cosita de que, pucha, ellos pudieron y tu también puedes, pero lastimosamente por cosas de la vida estamos aquí, pero muy contento de volverlos a ver”, exteriorizó el exjugador del Olimpia y Marathón.

Y es que Leiva no tuvo la bendición futbolística de debutar en Liga Nacional, pero sí la oportunidad de ser seleccionado nacional en procesos Sub 17, Sub 20 y Sub 22, en donde pudo crear lazos de amistades muy fuertes con futbolistas que ahora son seleccionados absolutos con Honduras. “Me da envidia de la buena... es un orgullo representar al país, ponerse esa camiseta no todos tienen ese privilegio, portarla y hacer amistades, porque son una familia, es un orgullo y me hubiera gustado estar en la selección mayor”, admitió Jafeth Leiva, quien se afincó en Austin, Texas, hace dos años.

Al exmundialista hondureño se le miró llegar al hotel con algo en la mano y era un par de tenis que le obsequió a Álvarez, quien cuando lo vio, se enfundó en tremendo abrazo con él, dejando evidenciada la amistad que construyeron a base del fútbol. “Con Jorge Álvarez es con el que más he tenido más comunicación siempre, es un hermano más, un hermano que me dio el fútbol, la familia de él me acogió de buena manera cuando estuve en Olimpia y sí, es con el que más he compartido. Hay muchos, pero es el más especial y tenemos una gran amistad”, expresó.

Luego cuenta de lo que ahora trabaja en el gran país norteamericano. “Me vine para Estados Unidos hace dos años, gracias a Dios trabajamos en una empresa que es como Amazon. No me quejo de nada, estoy bien, Dios sabe el porqué y los planes de él son perfectos”.

“No creo ir al estadio, ahorita solo vengo a visitarlos, a compartir un momento con Jorge y los demás compañeros y ya después regresarme para la casa”, dijo. Jafeth Leva terminó contando la historia que unió la amistad de él con el olimpista. “Una anécdota con Jorge Álvarez y es donde creo que ahí surgió toda la amistad. En los entrenamientos siempre jugábamos juntos y como él era muy bueno, siempre estaba marcado y yo no le pasaba el balón, pero él llegó a creer que no se lo pasaba porque me caía mal y él vino y me preguntó que qué me pasaba que porqué no le daba el balón. Conversamos y le expliqué todo y ahí quedó bien con él y surgió la bonita amistad y la hermandad que ahora tenemos”.