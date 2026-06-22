Mundial 2026: Portugal se juega la vida, Inglaterra y Colombia van por la clasificación

Texas, Estados Unidos.- Continua la actividad del Mundial 2026 este martes 23 de junio, con cuatro partidos que darán por finalizada la segunda jornada del certamen, donde la Portugal de Cristiano Ronaldo está con el agua al cuello, caso contrario a Inglaterra y Colombia, que van por su boleto a la siguiente ronda. La pelota comenzará a rodar en punto de las 11 de la mañana, hora hondureña, cuando la Selección de Portugal se vea las caras con su similar de Uzbekistán en el Houston Stadium de Texas.

Los europeos vivieron unos días complicados después de igualar ante República Democrática del Congo en su debut, un sorprendente resultado que generó dudas a lo interno del combinado luso, especialmente contra la figura de Cristiano Ronaldo, que está a un solo gol de convertirse en el único futbolista de la historia en anotar en seis mundiales consecutivos.

Por su parte, los asiáticos dejaron más dudas que certezas contra Colombia, cayendo por un contundente 3-1 donde Fayzullaev anotó el primer gol uzbeko en una Copa del Mundo. Seguidamente, a las dos de la tarde, Inglaterra y Ghana se enfrentan en un duelo con tintes hondureños y es que Said Martínez será el árbitro principal, junto a Walter López y Christian Ramírez como sus asistentes.

Los "Three Lions" no tuvieron mayores problemas para derrotar a Croacia gracias a un enorme Harry Kane que empató a Gary Lineker como el máximo goleador inglés en la historia de los mundiales con 10 anotaciones, mientras que Ghana se llevó los tres puntos del cruce contra Panamá con un agónico gol de Yirenkyi al minuto 95. Unas horas más tarde, a las 5pm, Panamá sueña con sumar su primer punto en un Mundial, después de perder los tres partidos de Rusia 2018 y en su debut ante los ghaneses en el presente torneo, pero enfrente tendrá a Croacia, vigente medalla de bronce en Qatar 2022 en la última gran fiesta de selecciones para la carrera de Luka Modrić.

Finalmente, a las ocho de la noche, el Estadio Guadalajara será testigo del enfrentamiento entre Colombia y República Democrática del Congo.