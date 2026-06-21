Conceiçao sobre Cristiano Ronaldo: "No tengo obligación de pasarle el balón"

Miami, Estados Unidos.- El portugués Francisco Conceiçao se refirió al papel de Cristiano Ronaldo en la selección lusa, destacando que "no hay nadie" como él a la hora de marcar goles y que el delantero está en el Mundial "para ayudar", como el resto de jugadores. "Cristiano, con su calidad para hacer goles, no hay nadie como él. Está aquí para ayudar, como cualquier otro compañero", resaltó el futbolista de la Juventus en rueda de prensa.

"No tenemos obligación de pasarle el balón. Yo se la paso al que está desmarcado, no es que tenga tiempo para pensar la cara del compañero", agregó en defensa de su compañero de equipo, que recibió críticas por la escasa participación que tuvo en el debut ante República Democrática del Congo. Ese partido se saldó con empate a un gol, una sorpresa que Conceiçao aseguró que les obligará a ganar el siguiente encuentro de la fase de grupos, que les enfrentará a Uzbekistán el martes en Houston.