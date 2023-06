¿Por qué aún no renueva con Motagua? Wesly Decas revela su futuro: “Mi prioridad es irme al extranjero”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Curiosamente, Wesly Decas empezó su carrera profesional como legionario, sin embargo, desde su regreso a Honduras no ha vuelto a salir al extranjero, un deseo que espera cumplir en este mercado de fichajes, razón por la que tiene en espera al Motagua para renovar. En entrevista con El Heraldo reveló que desea ser legionario, así como el momento duro por el que atravesó el torneo pasado.

Entrevista

¿Piensas seguir en Motagua, aunque no has renovado aún?

Estamos en negociaciones para renovar, todavía no hay nada concreto. Quiero seguir en Motagua, pero estamos viendo otras opciones. En Honduras me hablan equipos y también del extranjero. Mi prioridad es salir afuera, todo está en el aire, no hay nada asegurado, estamos evaluando ofertas. Primero veré qué puede salir en el exterior y hasta el final renovaré con Motagua, no tengo prisa. Sé que el club espera que renueve, pero les hice saber, y ellos me esperarán. ¿Dónde sería tu destino en el extranjero? Estoy tardándome en tomar una decisión sobre mi futuro porque mis planes son ir de nuevo al extranjero, ese es mi pensamiento y mi esfuerzo en cada partido. Hay varias opciones, hay dentro de la región y fuera de la región, no puedo mencionar nada más.

Estás dentro de la lista preliminar en Copa Oro, pero no has sido convocado a los microciclos... Eso es decisión del técnico Diego Vázquez, él llama a los que tuvieron buen rendimiento. Ningún federativo se ha comunicado conmigo. No tengo descartado aún ir a la Copa Oro, siempre estoy preparado. Mucha irregularidad en Motagua en los últimos meses. ¿A qué se debe?

Pasaron muchas cosas que no deberían, somos conscientes que tenemos que darnos cuenta que estamos en un club grande. Motagua subía y bajaba, subía y bajaba, no nos manteníamos en esa línea, y fue un error. Espero que con los nuevos fichajes recuperemos confianza. ¿Qué deben cambiar para mejorar? Hay que estar más enfocados, ganar títulos porque Motagua está acostumbrado a ello. Sé que en el último torneo no nos fue bien, ni a mí me fue bien, honestamente, porque sé que ese no es mi nivel.

¿Te ha pasado algo en lo personal que te afectó en el rendimiento? No quería decirlo, pero mi mamá estuvo complicada con una enfermedad, pero ya la operaron y se encuentra bien de salud. Hubo momentos en que ella no estaba bien, eso me afectó, vale más que tengo compañeros que apoyan para no bajar los ánimos y levantar el equipo. Estuve pasando por el momento más duro de mi carrera. Ahora todo está bien, ya no hay excusa

