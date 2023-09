Motagua empata 0-0 con Real Sociedad y se aleja del primer lugar del Apertura 2023

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En un amargo empate , Motagua y Real Sociedad no se hicieron daño en el cierre de partidos de este sábado -16 de septiembre- por la jornada 8 del Torneo Apertura 2023 de la Liga Nacional.

Por su parte los dirigidos por John Jairo López, tuvieron varias claras a través de Diego Reyes y Edder “Camello” Delgado, quien lo intentaron, pero sin llegar al gol en la primera mitad.

En el segundo tiempo Motagua también tuvo varias claras, pero no pudo derribar el muro del “Gigante del Aguán”, que supo resistir en la parte de complemento.

Auzmendi, quien recién tuvo un altercado con un periodista por sus goles, no tuvo su mejor noche y la única que no le anularon no la pudo concretar a falta de cinco minutos para finalizar el encuentro, haciendo de esto un amargo 0-0 para el ciclón azul.