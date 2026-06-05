Molina, técnico de Honduras: "No hemos venido a jugar contra Messi, sino con Argentina"

El seleccionador catracho aseguró que la Bicolor no viajó para enfrentar únicamente a Lionel Messi , sino a un rival de gran jerarquía como la Albiceleste. Además, destacó el crecimiento que representa medirse a un equipo de esta exigencia y recordó con entusiasmo el reencuentro que tendrá con Lionel Scaloni, su excompañero en el Deportivo La Coruña.

College Station, Estados Unidos.- Francisco Molina lanzó un contundente mensaje en la antesala del amistoso entre Honduras y Argentina , dejando claro que su equipo llega preparado para competir ante una de las mejores selecciones del mundo.

Preparación del equipo : "Estamos bien, tranquilos, los jugadores han trabajado bien, estamos preparados con ganas de que llegue el partido el día de mañana para enfrentarlos"

Molina también resaltó el respaldo que ha recibido de la afición hondureña y la confianza que tiene en el proceso que encabeza al frente de la Selección Nacional.

Táctica ante Argentina: "No pretendemos jugar contra Argentina de la forma que lo hacen ellos, nosotros tenemos nuestras armas; intentaremos a ganar, sabemos de la dificultad, pero luego, si nos gana, toca seguir trabajando y aprender"

El público catracho: "Estamos agradecido por la acogida de los hondureños, de los medios de comunicación y por las ganas que muestran. Todos nos comentaban que la ilusión se había perdido un poco pero nos alegra que se vuelvan a estar conectados. Básicamente los agradecidos somos nosotros"

¿Cómo espera el partido? "Es un partido muy exigente, al final como sus propias palabras indican, los partidos exigentes son los más bravos y la exigencia es buena para crecer, es buena para todos. Esa exigencia nos debe hacer dar más de nosotros y seguir adelantando este proceso"

El reencuentro con Scaloni: "Es un placer volver a verlo, enfrentarlo a él, me alegra por sus éxitos, fue compañero mío durante seis años en Deportivo La Coruña, vamos a saludarnos, darnos un abrazo y recordar una anécdota de los viejos tiempos"

¿Cómo analiza el génesis de este proceso de Molina? "Estamos muy contentos y satisfechos por lo que vemos que hay talento y calidad para estar en la Selección. Luego hay que elegir, es mi trabajo, otros se quedan pero quizás después puedan volver porque es de rendimiento. El camino es largo, lo transitamos con tranquilidad y confianza que nos transmiten los jugadores cuando vienen y los vemos trabajar, igual la gente de la Federación y de la afición que le da un plus más. Tranquilidad, mucho trabajo y las cosas irán saliendo"

Muchos no quedan conforme con las convocatorias, ¿cómo toma las críticas? "Con absoluta normalidad, las entiendo perfectamente y no solo pasa en Honduras. Cada vez que un Seleccionador da una lista siempre hay críticas, que porqué este y aquel no, cada uno tenemos nuestra manera de pensar. Nosotros debemos escoger lo que hay y lo que no hacemos es marginar a nadie, no hay ningún equipo ni jugador que se margine. Eso no existe y cada quién puede decir lo que le de la gana porque hay un seleccionador que escoge lo que hay para responder dentro del campo; no me importa de qué equipo son cuando hago la lista y a partir de allí tomamos decisiones deportivas basadas en el rendimiento en sus equipos"