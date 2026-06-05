  1. Inicio
  2. · Deportes

¡Tres en lista! Honduras cerca de concretar amistoso contra otra selección mundialista

Honduras cerraría otro amistoso contra selección mundialista, se ha nogociado con tres este juego de preparación

  • Actualizado: 05 de junio de 2026 a las 10:49
¡Tres en lista! Honduras cerca de concretar amistoso contra otra selección mundialista

Honduras ya tiene listo el juego contra Argentina y ahora podría tener otro.

 Foto: Mauricio Ayala

College Station, Estados Unidos.- La Selección Nacional de Honduras calienta motores para el juego amistoso ante la campeona del mundo, Argentina, y durante la previa se ha conocido que la FFH está cerca de cerrar otro choque de preparación.

La Bicolor hondureña viajó a suelo estadounidense para el partido contra la albiceleste, días antes se mencionaba que se haría oficial otro amistoso; "Estamos trabajando en ello, no es fácil porque en esta fecha muchas selecciones quieren comercializar el partido", dijo en su momendo Francis Hernández.

¿Estará ante Honduras? El nuevo diagnóstico de la lesión que sufre Lionel Messi

Honduras se concentró en Houston, Texas, desde el pasado lunes 1 de junio, donde han estado trabajando bajo las órdenes de José Francisco Molina, quien desea tener el grupo por unos días más en estas fechas previo al Mundial United 2026.

Se ha conocido que hay tres selecciones en lista, con quien se jugaría este otro amistoso, una de ella es Suiza, quien se ve poco probable, al igual que Croacia.

Luis Palma habla sin filtros: Argentina, Keyrol Figueroa y la crisis del fútbol hondureño

La candidata y la que se ha venido manejando desde hace unas semanas atrás es la africana Ghana, quien llega de caer ante México y de iguala contra Gales.

Ghana jugó su último partido el 2 de este mes de junio, y debuta en el Mundial hasta el 17 contra Panamá, rival del área de Concacaf, razón por la que se maneja el choque contra la 'H'.

En un dado caso se llegara a confirmar el partido, sería el martes 9 de junio en Washington D. C., la mala noticia esque sería a puerta cerrada y tampoco sería televisado.

Entreno de Honduras: Jugador enciende alarmas, chica sorprende y el gesto de Dereck y Keyrol

Desde el cuerpo técnico de la selección de Honduras lo ven con buenos ojos porque Molina tendría más días al grupo a su disposición y de igual forma, enfrentar a un equipo mundialista.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias