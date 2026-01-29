Miguel Rodríguez, portero de Nicaragua, recuerda ataque del "Fantasma": "Sufrí mucho. No pasaba un buen momento"

Rodríguez también se refirió a su relación con el técnico Marco “Fantasma” Figueroa, a las terapias que tomó para salir adelante, a las lágrimas compartidas con su familia y a los consejos que recibió en medio de la tormenta. Además, habló de su presente con el Independiente, club al que llegó con la misión de reencontrarse consigo mismo y demostrar, dentro de la cancha, la fortaleza que construyó lejos de los reflectores.

Siguatepeque, Honduras .- El portero de la Selección de Nicaragua, Miguel Rodríguez, rompió el silencio y se sinceró en una charla a corazón abierto con Diario El Heraldo sobre uno de los episodios más duros de su carrera, luego de ser señalado por un supuesto amaño de partido tras la goleada sufrida en la Eliminatoria. El guardameta habló sin filtros de las críticas, del peso emocional que cargó tras lo ocurrido y de cómo enfrentó un momento que marcó un antes y un después en su vida personal y profesional.

Todo muy bien, todo muy bien, gracias a Dios, agradecido por la oportunidad de poder estar acá. Una nueva experiencia, un nuevo reto personal para mí, personalmente, con mi familia, mi entorno, y nada, confiando en Dios de que se puedan dar las cosas de la manera en que nosotros esperamos.

En esta ocasión tenemos la oportunidad de hablar con Miguel Rodríguez, nuevo refuerzo del Independiente de Siguatepeque, portero nicaragüense y seleccionado nacional. Tenemos mucho que hablar con él, por eso quiero consultarte. Miguel, ¿qué tal, cómo estás?

¿Cuál es ese gran reto de estar ahora aquí en Honduras , luego de un cambio rotundo, podemos decirlo así, de Finlandia a Honduras?

Bueno, creo que con diferentes tipos de cosas. Creo que hay mucho talento en el equipo. Si te das cuenta, la verdad, no pareciera un equipo que compite en ascenso, pareciera un equipo de Primera División. La verdad que admiro mucho a todos mis compañeros. Creo que cada uno puede aportar un granito de arena en las diferentes partes que necesite el grupo para cumplir con ese objetivo que tenemos todos en mente. Y nada, creo que la competencia sobre todas las cosas es muy importante, ayuda a crecer, ayuda al grupo a crecer de una manera positiva y algo que nos va a ser un bien en el futuro.

Voy a cumplir dos semanas de estar acá. Creo que la adaptación no ha sido tan complicada, no es tan diferente al lugar de donde soy. Inclusive estoy a cuatro horas de mi casa. Desde acá la gente se ha portado muy bien, la verdad, muy amable todo el mundo. Creo que la adaptación con el equipo, tengo una muy buena relación con todos mis compañeros, creo que eso es muy importante, la relación con mis compañeros de campo, la relación con mis compañeros de portería. Estamos todos juntos, creo que es un buen grupo, tenemos la misma mentalidad, creo que eso también es muy importante. Y nada, creo que me he sentido muy cómodo, espero que todo pueda continuar de esa manera.

Muy bien, Miguel, ¿cómo ha sido tu adaptación en estos días que has llegado acá a Siguatepeque y obviamente al Independiente?

Sí, creo que se podría notar el cambio. Creo que con las costumbres, las tradiciones. Como te repito, ahora me siento como en casa, me siento muy cómodo en este lugar y creo que el objetivo está muy claro. El objetivo que tenemos todos como grupo, como fanaticada, como la familia que somos, es poder lograr ese ascenso a Primera División.

¿Cómo ves el tema de venir del CJK Sainayoki de la Primera División de Finlandia a la Liga de Ascenso en Honduras? ¿Lo tomas como un retroceso, como un nuevo reto? ¿Qué pasa por tu cabeza?

Pues no lo tomo como un retroceso. Creo que al final no importa el lugar en donde estés, lo que importa es la mentalidad y el amor que le pongas a tu trabajo. Creo que siempre vas a encontrar nuevos aprendizajes, nuevas cosas con las que mejorar, porque siempre tenemos un margen de mejora. Creo que esta es una oportunidad muy bonita, muy bonita, muy grande en el aspecto personal, en el aspecto deportivo. Y nada, siempre trato de ver las cosas desde el punto del agradecimiento. Creo que si estoy acá es porque Dios así lo quiere. Si se me presentó la oportunidad de venir acá, a este lugar, creo que lo menos que yo puedo hacer es tratar de regresar esa confianza que han puesto en mí con trabajo.

Ok, ¿cómo era tu vida en Finlandia? Contame un poco.

Sí, era un poco diferente. Creo que las costumbres, las tradiciones, las personas, la manera de cómo se convive allá, el clima sobre todas las cosas. El clima cuando estás en invierno allá es una cosa de loco, súper diferente a poder estar acá. Creo que sí podría sentir el cambio de esa manera, pero nada, creo que volviendo a lo mismo, con respecto al compromiso, siempre se mantiene con la misma mentalidad.

Ok, con Alenis Vargas, era compañero, ¿cierto?

Sí.

¿Qué tal, cómo se ha llevado?

A él lo conocí cuando llegó en 2025, el año pasado, llegó a principios de año. Creo que desde el primer momento en que nosotros tuvimos el primer contacto fue como que nos conocíamos desde hace tiempo ya. La relación siempre fue muy buena, siempre una relación muy cercana, siempre estuvimos hablando, siempre nos estuvimos apoyando. Calidad de persona, calidad de persona, con un talento increíble, muy grande. Creo que ahora está por Turquía y nada, pues siempre deseándole lo mejor en su carrera deportiva y sobre todo en su vida personal.

Miguel, ¿alguna anécdota que tuviste con él, que siempre le recordás?

Pues, ¿qué te digo? Siempre, como te digo, siempre tuvimos una relación muy cercana, todos los días.

¿Alguna pasadita que te acordés?

Es que no te podría decir una en general, porque todos los días nos pasaba algo diferente. Siempre, si nos íbamos a ver juntos, nos íbamos a ver riéndonos de alguna locura, siempre, todo el tiempo lo mismo, ¿entendés? Siempre una persona muy alegre, una persona comprometida con el trabajo. Creo que por eso la vida le ha recompensado con las oportunidades que tiene hoy en día. Yo siempre traté de aconsejarlo, él trató de aconsejarme hasta donde nosotros pudimos, y nada, ojalá que la vida y el fútbol nos vuelva a cruzar en algún momento.

Cambiando un poco de tema, Miguel, cuando te menciono el 4-0 ante Costa Rica, ¿qué se te vino a la cabeza?

Bueno, ¿qué te digo? Deportivamente, personalmente, fue un momento bastante complicado, sobre todo por las cosas que se desataron después de eso, pero creo que todo tiene un proceso mental, emocional, psicológico, y luego de lo que pasó, bueno, creo que al día de hoy estoy un poco mejor. Mi familia, mi entorno más cercano, mi agente, mi representante, todo eso me ha sumado de una manera muy positiva. Agradezco a Dios por todo, no tengo nada que reprocharle a Dios, no tengo nada por qué juzgar a Dios, simplemente lo tomo como un aprendizaje para seguir adelante y creo que después de eso puedo decir que me considero una persona nueva. Fue un aprendizaje muy grande y nada, siempre tratar de ir para adelante.

¿Crees que en Nicaragua fueron muy duros contigo?

No, pues no voy a juzgar a las personas. Creo que el fútbol, la emoción y las diferentes cosas que se pudieron desatar en ese momento hablan mucho. Respondo por lo que está bajo mi control responder, pero como te digo, no voy a juzgar a nadie. Creo que todo el mundo es dueño de sus pensamientos, dueño de lo que quiere hablar, de lo que quiere expresarse. De mi parte he tratado de seguir adelante con mi carrera, sé que simplemente fue un tropezón y que Dios tiene todo bajo control.

¿Fueron muchos momentos tristes con la familia, contigo? ¿Muchos llantos, muchas lágrimas?

Creo que por las críticas más que todo, después de eso creo que...

¿Salías a la calle y te decían cosas? ¿O a tus familiares les decían cosas?

Más que todo fue complicado para mí por cómo mi familia tuvo que pasar por ese momento, porque sí lo sufrimos, lo sufrimos mucho. Creo que más que todo por las críticas, los comentarios negativos. Personalmente creo que me ayudó a crecer en esa parte, porque hay que ser muy fuerte de la cabeza para poder asimilar un momento de ese tipo.

¿En la calle te decían algo? ¿O a tu familia?

Me topé un par de veces con personas que quizá al principio sentían esa molestia, inclusive en ese momento esa incomodidad, pero dicen por ahí que hablando es como se entienden las personas, porque creo que la mayoría de personas pueden simplemente fijarse en Miguel, el portero que estuvo en el partido de Costa Rica, adentro del campo, pero quizá no es lo que pasa por la cabeza de esa persona. Yo lo puedo comprender y está bien, como te digo, lo respeto, pero muchas veces la persona se deja llevar por el deportista, no por la persona y por lo que quizá esa persona pudo haber estado pasando en ese momento.

¿Eras un futbolista que estabas pasando por momentos complicados en tu vida?

Creo que cuando sea momento, creo que podría hablar sobre eso, pero sí, personalmente no estaba pasando por un buen momento.

¿Fuera del fútbol?

No soy una persona de poner excusas, sé que me equivoqué, yo tomé mi responsabilidad por completo, he aprendido a ser así. No me gusta poner excusas para nada, no fue mi día, lamentablemente no fue un partido cualquiera, entiendo la responsabilidad que conllevaba, pero como te digo, si Dios permitió que pasara todo eso, sé que es por un plan que Él ya tiene listo para mí. Agradezco por todo, no voy a juzgar a las personas, entiendo el amor que le tienen a la selección, el amor tan grande como el que le tengo yo. Yo le deseo siempre lo mejor a la selección, no sé qué va a pasar en el futuro. Mi trabajo en este momento, mi objetivo es trabajar duro, poder levantarme, porque creo que sí fue un golpe duro personalmente, para mi familia también, mi entorno como te digo, pero gracias a Dios hemos sabido cómo superar ese momento. Hay un par de cositas igualmente por detrás de todo eso, pero como te digo, cuando llegue el momento, creo que será justo y necesario poder hablar sobre eso.

Miguel, ¿crees que te liquidó el fantasma Figueroa responsabilizándote prácticamente de la derrota, de la goleada?

Ni públicamente aún lo veo de esa manera. Creo que el actuar de las personas, sin importar qué, no está bajo mi control. Si para esa persona, si para cualquier otra persona en su momento fue lo mejor expresarse de esa manera, pues lo respeto, lo respeto al cien por ciento. Pero eso es algo de un entrenador, creo yo. Pues no está en mis manos juzgarlo, ¿me entiendes? No está en mis manos juzgarlo. Si él pensó en ese momento que era lo mejor, ya son decisiones que están bajo él.

¿Y el apoyo del técnico a sus directivos?

Sí, pues en realidad él los apoyó, los apoyó mucho. Él les hizo entender a los jugadores que habían hecho un buen trabajo, que lamentablemente yo no había estado a la altura de los compromisos y los jueces de todos los partidos. Pues, ¿qué te digo, hermano? Como te digo y te repito y siempre te lo voy a decir, no está bajo mi control las decisiones de las personas. Lo respeto, agradezco por todas las oportunidades que me brindó cuando él estuvo a cargo de la selección nacional. Creo que me ayudó mucho a poder crecer como persona y como un profesional. Y al igual, como te digo, no me fijo en lo negativo, nunca me voy a fijar en lo negativo.

¿Es resentimiento de tu parte?

No, no, no.

¿Alguna molestia en tu sede?

Para nada, hermano. Soy una persona que cree mucho en Dios, en sus planes, no importa lo que haya pasado. Yo le quiero decir a esa persona y a un par de personas también que en mi corazón no existe ningún tipo de remordimiento, ningún tipo de rencor. En cambio, yo siempre les voy a decir lo mejor. Y ya está, es sencillo.

¿Ocupaste ayuda psicológica para salir de ese momento?

Sí pasé consultas, sí pasé un par de consultas, tuve un par de terapias. Pero creo que sobre todas las cosas lo que me ha ayudado fue el apoyo que me brindó mi familia. Porque mi carrera no ha sido tan larga, ha sido llena de tropiezos, de momentos buenos. Pero lo único que yo me quedo es con que mi familia ha estado ahí siempre.

¿Qué le dijiste a tu mamá?

Mi mamá sufriéndolo conmigo, lloraba muchas veces, nos preguntamos por qué pasaban las cosas. Fue un momento bastante complicado para mi familia, pero al final creo que me quedo con eso. Con el apoyo y el respaldo que me brindaron durante todo el momento. Mis amistades, hubo muchos futbolistas también con los que he tenido el gusto de compartir dentro de la cancha, que no me dejaron solo en ningún momento y yo les agradezco, aprovecho este momento para agradecerles a ellos.

¿Quieres decir nombres?

No, me lo reservo, pero ellos saben quiénes son. Tengo un par de amistades desde hace muchos años que son los que me conocen, saben quién soy, saben el corazón que tengo. Y creo que por eso soy muy afortunado de tener personas tan maravillosas como ellas dentro de mi vida.

Miguel, ya para ir cerrando, las puertas de la selección nicaragüense están cerradas. ¿Qué piensas?

Que sea la voluntad de Dios, hermano. Como te digo, en mis manos simplemente está trabajar. No tengo control sobre el futuro, mucho menos sobre el pasado. Lo único que me queda en este momento es dejar todas las cosas en manos de Dios.

¿Federativos te llamaron en algún momento, te dijeron algo?

No, simplemente las páginas deportivas iniciaron simplemente rumores de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí nunca me contactaron. Durante todo ese proceso siempre me mantuve abierto a cualquier investigación, a cualquier cosa que hubieran querido hacer. Siempre estoy abierto, siempre estoy a disposición al cien por ciento, porque dicen que el que nada debe, nada teme.

¿Te faltaron al respeto al decir que vendiste ese partido?

Es que como te digo, el fanatismo muchas veces te puede llevar a juzgar a personas sin saberlo. Porque el problema está en que hay personas que tienen mucho tiempo libre. Pasan mucho tiempo con el teléfono, miran una publicación y luego así, así, así, así, así. Como te digo, yo no tengo control sobre los comentarios, no tengo control sobre las cosas que piensen que están bien. Simplemente dejar toda mi carrera en manos de Dios, que Él decida qué es lo mejor y qué es lo que no para mí. Y ya como te repito, siempre estuve abierto a cualquier investigación.

¿Investigaciones nunca han habido?

Nunca iniciaron nada, porque simplemente no había ningún tipo de prueba. Yo sé lo que soy, tengo valores, tengo principios, que me los enseñaron no desde que inicié a jugar, sino desde mi casa. Y para dejar claro, creo que arruinar mi carrera y, sobre todas las cosas, vender a mi patria... creo que cualquier jugador quisiera en algún momento representar a su país. Creo que sería muy tonto de mi parte echar por la borda la oportunidad tan bonita que se me brindó.

Miguel, ¿qué tan lejos está Nicaragua de ir a un Mundial?

Creo que el fútbol de Nicaragua está creciendo, ha crecido mucho, mucho, mucho, mucho. Nicaragua ya no es, como decían antes, la cenicienta. Creo que ahora, por las condiciones, los materiales, el material humano sobre todas las cosas, creo que está a la altura de poder competir contra cualquier selección. Y no será de sorprenderse si en algún momento Nicaragua aparece en algún Mundial o no.

¿Y siendo parte vos de ese plantel?

Si es la voluntad de Dios, sí.

Lo último, este 2026, ¿qué se viene para vos? ¿Qué retos? ¿Qué callar bocas? ¿Qué pensamientos se tienen para este 2026?

Creo que más allá de callar bocas, es un reto personal para mí, para mi familia. Trato de vivir el presente. Si en este momento tengo la oportunidad de estar aquí, quiero enfocarme al cien por ciento. Quiero tratar de recompensar esa confianza que han puesto en mí, porque la verdad soy consciente que es una confianza grande la que han depositado en mi persona. Así que en este momento mi compromiso más grande es tratar de enfocarme en Independiente, tratar de trabajar todos los días, tratar de sumarle al grupo, a mis compañeros, al cuerpo técnico. Y ya como te dije al principio, tratar de conseguir ese objetivo que es poder ascender a Primera División. Creo que es un pueblo, una ciudad, una afición que se lo merece, que ha estado durante todo este tiempo con el equipo y creo que sería el regalo más bonito para ellos.