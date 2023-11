Michael Pérez, el mexicano que podría "herir" a Honduras en el Nacional

Es un país que me dio una nueva oportunidad en el fútbol, estoy agradecido por ello. Es por eso que me gustaría que sea un gran partido.

Sí, hay mucho joven en los dos equipos, será un partido muy físico, con mucho desgaste y el que aguante ese ritmo va a ser el país que quedará victorioso.

¿Se le perdonaría a México una derrota ante Honduras de cara a la Copa América?

Lo que conlleva este partido, creo que no, porque para México es un partido importante. La respuesta sería no, no se perdonaría.