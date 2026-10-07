Messi tras su retiro de selección de Argentina: "Nunca dejé de luchar y de dar el máximo"

Buenos Aires, Argentina.- Lionel Messi afirmó que "fue un orgullo muy grande defender esta camiseta" y que "jugar en la selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar", tras la victoria de este martes por 3-0 con un gol suyo ante Benín en su último partido con la Albiceleste, jugado en el estadio Monumental de Buenos Aires. "Fue un orgullo muy grande defender esta camiseta en estos más de 20 años, hasta en los peores momentos nunca dejé de luchar y de dar el máximo", dijo el goleador histórico de la Albiceleste ante una multitud emocionada.

"El no venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar", agregó, en un mensaje en el centro del campo y rodeado por la plantilla celeste y blanca y su familia. Messi hizo una sentida referencia a su padre, Jorge Messi, fallecido poco tiempo después de finalizado el Mundial 2026, en el que Argentina fue finalista

"Siento que es el momento, en el último Mundial fue demasiado todo lo que me tocó vivir. Tuvimos el sueño mío y de todo el país de volver a ser campeones del mundo, estuvimos muy cerquita", dijo Messi y los fanáticos lo ovacionaron al grito de "Dale, campeón". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Relató que el partido contra Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 fue un "desgaste muy grande a nivel de piernas y emocional. Llegamos muy justo, la peleamos". "No tengan dudas de que los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta", expresó el astro, y les agradeció por "cumplirles el sueño de chiquito" de ganar títulos con la selección nacional.