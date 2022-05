El duro mensaje de Benzema a Mbappé tras rechazo y que todo Madrid aplaude

MADRID, ESPAÑA.- En medio de la víspera de la final de la Champions League, Karim Benzema mandó un fuerte recado a Mbappé tras rechazar jugar en Real Madrid y renovar con el PSG hasta el 2025.

“No es momento para hablar de cosas pequeñas”, dijo el francés sobre su compatriota que negó jugar en el Rey de Europa.



“Yo te voy a decir que vamos a jugar el sábado una final de la Champions League. No es momento de hablar de esas pequeñitas cosas. Prefiero no hablar. No estoy enfadado, solo te digo que estoy concentrado en la final de la Champions League, que es más importante que escuchar otras cosas”, aseguró el francés.

Esto sucede después de que al renovar con el PSG pese a la oferta del Real Madrid, Kylian Mbappé ha “dicho sí a Francia y a un nuevo proyecto”, aseguró la estrella en una entrevista con varios medios, convencido de poder ganar el Balón de Oro en París.

Entre tanto, así como Benzema se enfoca en la final del próximo sábado, el resto de Madrid mantiene el mismo ímpetu.



“Hola, madridistas. Ojalá que el sábado ganemos y traer la Champions a Madrid. Nosotros estamos juntos y os vamos a ayudar a ganar esta Champions tan importante para todos. ¡Hala, Madrid!”, concluyó el delantero.