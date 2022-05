¿Cómo ha sido la adaptación en este equipo, miramos que has tenido muchos minutos?



Agradecido con Dios por la oportunidad que me regaló de haber venido hasta este lugar. Día con día lo que hago es trabajar y le pongo las cosas difíciles al entrenador para que él decida quién es el que va a jugar.



¿Te sientes cómodo jugando en tu posición natural, pero en un fútbol que es diferente?



Sí, desde que llegué mis compañeros y el cuerpo técnico me han recibido bien, yo solo me encargo de aportar ese granito de arena y cuando me ponen a jugar trato de hacer las cosas bien para el equipo.El equipo va en ascenso



¿Cómo lo ves para el resto del torneo?



Estamos jugando bien. Hemos tenido algunos detalles que nos han costado partidos, pero trabajamos en el transcurso de la semana para afinar esas cuestiones y que los partidos se hagan con el mejor rendimiento posible.



ADEMÁS: Benzema sucede a Messi como máximo anotador de la Liga española



¿Cómo te sientes con tu regreso a la Selección Nacional de Honduras?



Agradecido con Diego Vázquez por la oportunidad. Representar a la selección para mí siempre va a ser un orgullo y si me dan la oportunidad voy a hacerlo como siempre lo intento.



¿Cuándo harás el viaje a Honduras?



Viajo el 29 a Honduras para ponerme a las órdenes del entrenador.



¿Cuáles son tus expectativas del nuevo estratega?



Diego es un técnico que conoce el ámbito nacional, lo que vamos a hacer nosotros como futbolistas y lo que esperamos que haga el pueblo hondureño es apoyarlo y respaldarlo en todo lo que necesite para el bien de la bicolor.Hay una tarea difícil y es pasar el trago amargo de las eliminatorias pasadas



¿Cómo darle vuelta a la página?



El sabor agridulce ahí está aún, los partidos que perdíamos jugando bien, independientemente de los técnicos que estaban, nos tocó aprender muchas cosas diferentes. Buscaremos borrar lo que vivimos en el proceso anterior.



¿Qué opinas del descenso del Platense?



Se fue mi tiburón, pero esto es fútbol, ahora toca levantar cabeza y tengo la seguridad que van a volver porque Platense es de primera.



¿A qué le apuestas a futuro Kervin?



Yo siempre puse mi carrera en manos de Dios y si él quiere que hasta aquí llegue Kervin pues hasta aquí va a llegar. Yo quiero seguir creciendo con el objetivo de llegar a Europa y para eso me preparo.