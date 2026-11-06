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¿Mensaje a Molina? Kervin Arriaga y su reflexión tras no ser convocado por Honduras

El hondureño Kervin Arriaga no formó parte de la lista de José Molina para los amistosos de este mes y ahora ha dejado un mensaje

  • Actualizado: 06 de noviembre de 2026 a las 15:25
¿Mensaje a Molina? Kervin Arriaga y su reflexión tras no ser convocado por Honduras

Kervin Arriaga jugó su último partido con AEK ante el Real Madrid.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras.- Kervin Arriaga no entró en convocatoria de la Selección de Honduras para los juegos Emiratos Árabes Unidos y Kuwait luego de la polémica en la Nations League de Concacaf.

El futbolista dejó un mensaje donde hizo referencia a las situaciones difíciles que se presentan en la vida y a la importancia de encontrar siempre el lado bueno de las cosas.

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"La vida me ha enseñado que siempre hay que buscarle el lado bueno y positivo a las cosas. Recordar que todo pasa por algo y que no hay mal que por bien no venga",a escribió Arriaga en sus redes sociales.

Sus palabras llegan luego de no aparecer en la lista de jugadores elegidos por José Francisco Molina para representar a Honduras. Por ello, el mensaje ha generado especulaciones entre los aficionados, quienes se preguntan si está relacionado con su ausencia en la convocatoria.

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¿Una indirecta al seleccionador?

Aunque Arriaga no mencionó directamente al español ni hizo referencia explícita a su exclusión de la Selección Nacional, el momento en el que publicó el mensaje ha llamado la atención.

El mediocampista es uno de los futbolistas hondureños que ha tenido presencia en el fútbol internacional y su ausencia en la convocatoria abre el debate entre los seguidores de la Bicolor.

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Por ahora, el jugador no ha ofrecido mayores explicaciones sobre sus palabras, pero su publicación deja una reflexión que muchos relacionan con el momento que atraviesa tras quedarse fuera de los planes del nuevo seleccionador nacional.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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