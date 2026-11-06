¿Mensaje a Molina? Kervin Arriaga y su reflexión tras no ser convocado por Honduras

San Pedro Sula, Honduras.- Kervin Arriaga no entró en convocatoria de la Selección de Honduras para los juegos Emiratos Árabes Unidos y Kuwait luego de la polémica en la Nations League de Concacaf. El futbolista dejó un mensaje donde hizo referencia a las situaciones difíciles que se presentan en la vida y a la importancia de encontrar siempre el lado bueno de las cosas.

"La vida me ha enseñado que siempre hay que buscarle el lado bueno y positivo a las cosas. Recordar que todo pasa por algo y que no hay mal que por bien no venga",a escribió Arriaga en sus redes sociales. Sus palabras llegan luego de no aparecer en la lista de jugadores elegidos por José Francisco Molina para representar a Honduras. Por ello, el mensaje ha generado especulaciones entre los aficionados, quienes se preguntan si está relacionado con su ausencia en la convocatoria.

¿Una indirecta al seleccionador? Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Aunque Arriaga no mencionó directamente al español ni hizo referencia explícita a su exclusión de la Selección Nacional, el momento en el que publicó el mensaje ha llamado la atención. El mediocampista es uno de los futbolistas hondureños que ha tenido presencia en el fútbol internacional y su ausencia en la convocatoria abre el debate entre los seguidores de la Bicolor.