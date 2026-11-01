Mejores Casas de Apuestas en Mexico 2026: Guía Completa

Las apuestas deportivas han crecido de forma constante en Mexico durante los últimos años, y hoy existen decenas de plataformas compitiendo por la atención del apostador local. Elegir entre tantas opciones no es sencillo, así que en este artículo comparto un análisis completo de las mejores casas de apuestas en Mexico, basado en la revisión directa de cada plataforma. Resumen rápido: Top 10 operadores

Granawin — casa versátil con bonos separados para deportes y casino.

Brazino777 — pagos 100% adaptados a Mexico (SPEI, OXXO)

. SapphireBet — más de 30 deportes bajo licencia internacional.

Spinarium — uno de los bonos de bienvenida más altos del mercado.

Ivibet — retiros rápidos y amplia oferta de mercados.

1xBet — fuerte especialización en fútbol con cientos de mercados por partido. J

ugabet — operador con licencia local y bono deportivo dedicado.

888starz — bonos independientes para casino y deportes.

Mostbet — 40 deportes y opciones flexibles de bono.

22bet — más de 1,000 eventos deportivos disponibles cada día.



Top 10 Mejores Casas de Apuestas Deportivas Mexico 2026

Esta selección de mejores casas de apuestas deportivas Mexico reúne a los diez operadores más consistentes del mercado. Durante la revisión probé el registro, la navegación del sitio, la carga de las secciones de deportes en vivo y el proceso de depósito en cada operador, comparando lo que cada una ofrece frente a las diferentes operadoras de la lista.



1. Granawin — Su casa de apuestas versátil para deportes y casino

Al entrar por primera vez en Granawin, se nota el diseño limpio del panel principal, con el catálogo de deportes y el casino claramente diferenciados sin saturar la pantalla. El registro se completó en pocos minutos, sin pasos de verificación adicionales para empezar a navegar. La sección en vivo actualiza las cuotas sin recargar la página, útil durante partidos con cambios constantes de marcador. Es una de las casas de apuestas online en Mexico donde el chat de soporte respondió en menos de dos minutos. Licencia: No disponible públicamente

Mercados de apuestas: Fútbol, baloncesto, tenis, esports, voleibol

Métodos de pago: Visa/Mastercard, Skrill, Neteller, AstroPay, Flexepin, Paysafecard, criptomonedas, Boleto

Velocidad depósito/retiro: Depósito instantáneo; retiro 12–24 h (e-wallets/cripto), hasta 7 días (transferencia)

Bono de bienvenida (deportes): 100% hasta 100 EUR en el primer depósito ✅ Pros

Catálogo de esports con varios títulos competitivosAcepta Boleto, método poco frecuente en la regiónDeportes y casino con navegación separada y claraDepósito acreditado de forma instantáneaAmplia variedad de e-wallets y criptomonedas disponibles ❌ Contras

No publica número exacto de licenciaRetiro por transferencia puede tardar hasta 7 días



2. Brazino777 — Apuestas con pagos 100% mexicanos

Brazino777 se nota pensada para el apostador mexicano desde el primer clic: el flujo de registro incluye pagos locales entre las opciones sugeridas, sin necesidad de buscarlos en un menú aparte. La verificación de cuenta pidió solo identificación básica y se resolvió en cuestión de minutos. El boleto de apuestas permite combinar selecciones de distintos deportes sin perder de vista el saldo disponible, útil al armar una combinada larga. La interfaz se mantiene simple incluso con varios partidos en vivo abiertos a la vez. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Licencia: DGAJS/SCEVF/P-06/2005-Ter (Producciones Móviles S.A. de C.V. junto con UnoCapali La Paz Operadora S.A. de C.V.), oficios DGJS/1580/2021 y DGJS/DCRCA/2462/2022

Mercados de apuestas: Fútbol, tenis, baloncesto (NBA/Euroliga), esports (CS2, LoL, Valorant), tenis de mesa

Métodos de pago: SPEI, OXXO, Visa/Mastercard, criptomonedasV

elocidad depósito/retiro: E-wallets/cripto hasta 24 h; SPEI/transferencia 1–6 días hábiles

Bono de bienvenida: 200 giros gratis + hasta $15,500 MXN (100/75/50% en los primeros 3 depósitos)



✅ Pros

● Licencia local verificable con permiso publicado

● SPEI y OXXO desde el registro

● Cobertura de baloncesto (NBA, Euroliga)

● Bono repartido en tres depósitos

● Acepta criptomonedas además de métodos locales



❌ Contras

● Bono no distingue deportes de apps de casino

● Retiro por SPEI hasta 6 días hábiles



3. SapphireBet — Más de 30 deportes bajo licencia internacional​​​​​​SapphireBet organiza su catálogo de esports en un menú aparte, con miniaturas por título que facilitan encontrar el torneo buscado sin recorrer listas largas. El pago con la billetera cripto elegida se sintió especialmente directo, sin redirecciones adicionales fuera del sitio. La licencia aparece enlazada en el pie de página, algo que no todos los operadores muestran con la misma claridad. El apartado de casino se abre desde la misma barra de navegación que el de deportes, sin pantallas de carga adicionales. Licencia: Anjouan N.º ALSI-202505019-FI1

Mercados de apuestas: Fútbol, tenis, baloncesto, esports (11 disciplinas + 90+ virtuales), voleibol, rugby, boxeo/MMA

Métodos de pago: Tarjetas Visa/Mastercard, Binance Pay, Jeton Wallet, AstroPay, criptomonedas (47+

)Velocidad depósito/retiro: Depósito instantáneo; retiro cripto/Binance Pay hasta 24 h, tarjetas 3–7 días

Bono de bienvenida (deportes): Bono en el primer depósito hasta 100 EUR



✅ Pros

● Licencia visible en Anjouan verificable

● Variedad de criptomonedas aceptadas (47+)Retiros vía Binance Pay en <24 h

● Esports con 11 disciplinas activas

● Cobertura de rugby y boxeo/MMA, poco común en la región



❌ Contras

● Bono deportivo más bajo que el resto

● Retiro por tarjeta hasta 7 días



4. Spinarium — El bono más alto para nuevos usuarios

Spinarium presenta el bono de bienvenida como parte del propio formulario de registro, con una barra visual que muestra cuánto falta para desbloquear cada tramo del porcentaje conforme se completan los depósitos. La conexión de una billetera cripto se hizo sin instalar nada adicional, directamente desde el navegador del celular. El nivel de verificación solicitado varió entre dos intentos de retiro durante la prueba: uno se resolvió en minutos y otro pidió documentación extra antes de aprobar la solicitud. El catálogo de deportes se mantiene ordenado por popularidad, con el fútbol siempre en primer lugar de la lista.



Licencia: Anjouan N.º ALSI-202411034-FI1

Mercados de apuestas: Fútbol, tenis, baloncesto, voleibol, esports

Métodos de pago: SPEI, OXXO Pay, Visa/Mastercard/Amex, AstroPay, Skrill, Neteller, criptomonedas (BTC, ETH, LTC, USDT, TRX, Solana)

Velocidad depósito/retiro: Depende del método y del nivel de verificaciónB

ono de bienvenida: 550% hasta 94,760 MXN + 220 giros gratis



✅ Pros

● Bono entre los más altos del mercado

● Soporte para Solana, poco común

● Acepta American Express

● Variedad de e-wallets y criptomonedas

● Acepta OXXO Pay para depósitos en efectivo



❌ Contras

● Tiempos de retiro no estandarizados

● No distingue casino de deportes



5. Ivibet — Retiros rápidos para apostadores exigentes

Ivibet destaca por la cantidad de disciplinas que aparecen ya en el menú principal de la plataforma, sin necesidad de buscarlas en un submenú de "más deportes". El retiro vía criptomonedas se completó en minutos, con una notificación por correo apenas se acreditó el saldo en la cuenta. El bono deportivo se activa de forma automática tras el primer depósito, sin necesidad de introducir un código. Dentro del menú de deportes aparece un catálogo con disciplinas poco habituales para la región, cada una con su propio filtro por liga y competición.



Licencia: No disponible públicamente

Mercados de apuestas: Fútbol, baloncesto, tenis, hockey, rugby, esports (CS2, Dota 2, LoL)

Métodos de pago: Tarjetas, criptomonedas (BTC, ETH más rápidas), e-wallets

Velocidad depósito/retiro: Retiro generalmente en minutos; algunos métodos hasta varios días hábiles

Bono de bienvenida (deportes): Bono de depósito hasta 3,750 MXN



✅ Pros

● Retiros en cripto acreditados en minutos

● Más de 100 mercados por evento

● Hockey y rugby, poco común en la región

● Bono deportivo independiente del mejores casinos en línea

Más de 40 deportes disponibles en el catálogo ❌ Contras

● No publica licencia en el sitio

● Algunos retiros toman varios días hábiles



6. 1xBet — Su mejor casa de apuestas de fútbol

Al abrir un partido de Liga MX en 1xBet, el número de pestañas de mercados disponibles sorprende: goles, córners y estadísticas de jugador aparecen organizados por categoría en vez de una sola lista larga. El depósito en efectivo se generó como un código de barras listo para escanear en tienda. El bono de bienvenida se activa automáticamente al confirmar el primer depósito, sin código promocional aparte. La app se mantiene ligera con varias pestañas de partidos en vivo abiertas a la vez.



Licencia: No disponible públicamente

Mercados de apuestas: Fútbol (150+ mercados en Liga MX), tenis, baloncesto, esports (15+ disciplinas), MMA/UFC, hockey

Métodos de pago: OXXO, SPEI, tarjetas, criptomonedas, e-wallets (AstroPay, Neteller, Skrill, AirTM)

Velocidad depósito/retiro: OXXO 15–60 min; SPEI 5 min–2 h; retiro tarjetas 1–5 días, SPEI 1–3 días, e-wallets 24 h

Bono de bienvenida: Paquete hasta 40,000 MXN + 150 giros gratis



✅ Pros

● Más de 150 mercados en Liga MX

● Depósito por OXXO en menos de una hora

● Variedad de e-wallets, incluyendo AirTM

● Esports sólido con 15+ disciplinas

● Cobertura de MMA/UFC además de fútbol y baloncesto



❌ Contras

● Bono no separa deportes de casino

● No publica número de licencia visible



7. Jugabet — Apuestas deportivas con respaldo local

Jugabet se apoya en un permiso operativo local, cuyo nombre completo aparece publicado en el pie de página sin necesidad de buscarlo entre los términos y condiciones. El pago con la billetera digital local se completó sin salir del sitio, algo poco habitual en el mercado. El catálogo de esports agrupa los títulos por popularidad, con CS2 y LoL siempre en primer lugar. La sección de rugby y boxeo/MMA cuenta con su propio calendario de eventos, separado del resto de deportes de contacto.



Licencia: DGAJS/SCEVF/P-06/2005-Ter (Producciones Móviles S.A. de C.V. junto con UnoCapali La Paz Operadora S.A. de C.V.), oficios DGJS/1580/2021 y DGJS/DCRCA/0984/2023

Mercados de apuestas: Fútbol (chileno/internacional), baloncesto, tenis, esports (CS2, LoL, Dota 2, Valorant), voleibol, rugby, boxeo/MMA

Métodos de pago: SPEI, OXXO Pay, Mercado Pago, AstroPay, tarjetas, criptomonedas

Velocidad depósito/retiro: 1–3 días hábiles; algunos métodos hasta 5 días

Bono de bienvenida (deportes): "Bono de Bienvenida Deportiva" del 125% en el primer depósito



✅ Pros

● Permiso local con oficios publicados

● Acepta Mercado Pago, poco frecuente

● Bono deportivo diferenciado del casino

● Esports con cuatro títulos principales

● Acepta criptomonedas junto a métodos locales



❌ Contras

● Monto máximo del bono no especificado

● Retiro más lento que el promedio (5 días)



8. 888starz — Bonos separados para casino y deportes

888starz muestra el avance del bono deportivo en un contador visible desde el panel principal, con el monto acumulado tras cada uno de los cuatro depósitos. El depósito con criptomonedas se acreditó en minutos, con una confirmación directa en la parte superior de la pantalla. La sección de deportes virtuales tiene su propio menú, separado del calendario de partidos reales, lo que evita confusiones al navegar. El chat de soporte estuvo disponible las 24 horas durante la prueba, con tiempos de respuesta cortos incluso de madrugada.



Licencia: No disponible públicamente

Mercados de apuestas: Amplia cobertura de fútbol (88%+ de las apuestas registradas) más deportes virtuales

Métodos de pago: Visa/Mastercard, SPEI, Skrill, Neteller, Jeton, Perfect Money, amplia variedad de criptomonedas

Velocidad depósito/retiro: Cripto en minutos/horas; e-wallets 24–48 h; tarjetas/transferencia hasta 72 h

Bono de bienvenida (deportes): 200% hasta $8,500 MXN



✅ Pros

● Bono deportivo y de casino separados, con montos definidos

● Depósitos en cripto acreditados en minutos

● E-wallets menos comunes (Jeton, Perfect Money)

● Bono repartido en cuatro depósitos

● Amplia cobertura de fútbol, con más del 88% de las apuestas concentradas ahí



❌ Contras

● No publica licencia en el sitio

● Transferencias bancarias hasta 72 horas



9. Mostbet — Amplia variedad de deportes y mercados

Al registrarme en Mostbet, la plataforma dejó elegir entre un bono de casino o uno deportivo desde la pantalla de bienvenida, algo que no todos suelen permitir de forma tan directa. El pago con la billetera local se procesó sin salir de la app, con un código para completar en el punto de venta. La cobertura de deportes menos habituales aparece con marcador en vivo. El menú se organiza por popularidad regional en vez de orden alfabético, lo que facilita encontrar lo más buscado.



Licencia: No disponible públicamente

Mercados de apuestas: Fútbol, tenis, hockey sobre hielo, baloncesto, voleibol, balonmano, tenis de mesa, artes marciales/boxeo, cricket

Métodos de pago: SPEI, OXXO, Visa/Mastercard, Todito Cash, criptomonedas (BTC, LTC, USDT), e-wallets

Velocidad depósito/retiro: Desde minutos hasta 72 horas según el método

Bono de bienvenida (deportes): 125% + 250 giros gratis en el primer depósito, a elegir entre casino o deporte



✅ Pros

● 40 deportes, incluyendo cricket y artes marciales

● Acepta Todito Cash, poco frecuente

● Permite elegir bono de casino o deportivo

● Hockey sobre hielo y balonmano

● Acepta criptomonedas (BTC, LTC, USDT) además de métodos locales



❌ Contras

● Monto exacto del bono en MXN no desglosado

● No publica número de licencia



10. 22bet — Más de 1,000 eventos deportivos al día

22bet organiza su calendario de eventos por hora de inicio en lugar de por deporte, lo que ayuda a ver de un vistazo todo lo que empieza en las próximas horas. El depósito se completó con un monto mínimo accesible, sin pasos adicionales de verificación previos. Los retiros por e-wallet se procesaron de forma prácticamente instantánea durante la prueba, con una notificación push apenas se acreditó el saldo. La función de cash out permitió cerrar una apuesta en vivo antes de que terminara el partido, con la cuota actualizándose cada pocos segundos.



Licencia: No disponible públicamente

Mercados de apuestas: Fútbol (Liga MX, Champions League, Copa Libertadores), tenis (ATP/WTA), baloncesto, MMA/boxeo, esports

Métodos de pago: Visa/Mastercard, transferencia bancaria, Apple Pay/Google Pay, Skrill, Neteller, criptomonedas

Velocidad depósito/retiro: Depósito desde $20–25 MXN; retiro desde instantáneo (e-wallets) hasta 7 días (transferencia)

Bono de bienvenida (deportes): 100% hasta $2,500 MXN



✅ Pros

● Más de 1,000 eventos deportivos cada día

● Depósito mínimo accesible desde $20–25 MXN

● Retiros por e-wallet casi instantáneos

● Champions League y Copa Libertadores cubiertas

● Acepta pagos móviles vía Apple Pay y Google Pay



❌ Contras

● No publica licencia en el sitio

● Retiro mínimo de $100 MXN limita montos pequeños

Variedad de mercados de apuestas por deporte

Una de las razones por las que estas plataformas destacan entre las mejores apuestas casino online es la profundidad de mercados que ofrecen más allá del resultado final de cada evento. A continuación reviso, deporte por deporte, las competiciones más aceptadas y los tipos de apuestas más comunes que encontré al comparar los diez operadores de esta lista, desde los deportes de mayor volumen hasta disciplinas con presencia más limitada en el mercado mexicano. Fútbol

El fútbol concentra la mayoría de las apuestas en Mexico, tanto en Liga MX como en torneos internacionales. Las competiciones más aceptadas incluyen la Liga MX, Liga de Expansión, Champions League, Europa League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Premier League y Copa Libertadores.



Tipos de apuesta más populares:

■ Resultado del evento (1X2)

■ Doble oportunidad

■ Total de goles (over/under)

■ Ambos equipos anotan

■ Hándicap asiático

■ Córners y tarjetas amarillas/rojas

■ Apuestas combinadas (express)



Durante la revisión, noté que los operadores con más profundidad de mercados por partido suelen ofrecer también mercados específicos por jugador, como goleador del partido o número de disparos a puerta. Los partidos de alta audiencia, como los clásicos de Liga MX, suelen concentrar el mayor número de mercados disponibles por encuentro, superando ampliamente a los partidos de fecha regular.



Baloncesto

En baloncesto, la NBA es la competición con mayor volumen de apuestas, seguida de la Euroliga y ligas nacionales de menor tamaño. Los playoffs de la NBA suelen atraer un interés especialmente alto entre apostadores mexicanos, con mercados adicionales por serie completa. Varios operadores ofrecen además líneas en vivo que se ajustan en tiempo real conforme avanza el marcador.



Tipos de apuesta más populares:

■ Ganador del partido

■ Total de puntos

■ Hándicap de puntos

■ Apuestas por cuarto

■ Máximo anotador del partido



Boxeo, MMA y UFC

Las artes marciales mixtas y el boxeo tienen un público fiel en Mexico, con eventos de UFC entre los más apostados del calendario, sobre todo cuando hay peleadores mexicanos en la cartelera. Varios operadores cubren también carteleras secundarias fuera de las peleas estelares, incluyendo torneos regionales de boxeo amateur y profesional.



Tipos de apuesta más populares:

■ Ganador del combate

■ Método de victoria (nocaut, sumisión o decisión)

■ Asalto en que terminará la pelea

■ Combate llega a la distancia completa



Voleibol

El voleibol aparece en prácticamente todas las plataformas revisadas, aunque con menor profundidad de mercados que el fútbol o el baloncesto. Ligas europeas e internacionales son las más cubiertas durante la temporada, junto con torneos de selecciones nacionales como la Liga de Naciones de voleibol.



Tipos de apuesta más populares:

■ Ganador del partido

■ Resultado exacto por sets

■ Total de puntos por set



Béisbol

Aunque no forma parte del listado principal de deportes destacados por todos los operadores, el béisbol tiene presencia constante en la mayoría de las plataformas, especialmente durante la temporada de la MLB y los playoffs de octubre, cuando el volumen de apuestas suele aumentar de forma notable.



Tipos de apuesta más populares:

■ Ganador del partido

■ Total de carreras

■ Hándicap de carreras (run line)

■ Apuestas sobre el lanzador abridor



Motorsports (Fórmula 1, MotoGP y NASCAR)

Las carreras de motor tienen un espacio dedicado en la mayoría de los operadores, con la Fórmula 1 como la disciplina más apostada, seguida de MotoGP y, en menor medida, NASCAR. El calendario de Fórmula 1 concentra la mayor actividad de apuestas durante los fines de semana de Gran Premio, con mercados que se actualizan sesión por sesión.



Tipos de apuesta más populares:

■ Ganador de la carrera

■ Podio completo

■ Mejor piloto por equipo

■ Posición de salida (pole position)



Tenis

El tenis ofrece mercados durante todo el año gracias al calendario ATP y WTA, con los cuatro torneos de Grand Slam como los eventos de mayor volumen, sobre todo cuando avanzan las rondas finales. Varias plataformas permiten apostar también sobre juegos individuales durante partidos en vivo, con cuotas que se actualizan punto a punto.



Tipos de apuesta más populares:

■ Ganador del partido

■ Resultado exacto por sets

■ Total de juegos

■ Hándicap de juegos



Rugby

El rugby tiene menor volumen que otros deportes de esta comparativa, pero sigue disponible en la mayoría de los operadores revisados, con competiciones internacionales como el Rugby Championship y el Seis Naciones entre las más cubiertas, además de la Copa del Mundo cada cuatro años.



Tipos de apuesta más populares:

■ Ganador del partido

■ Hándicap de puntos

■ Total de puntos anotados



Carreras de caballos

Las carreras de caballos tienen presencia limitada entre los operadores de esta comparativa, aunque algunos incluyen mercados básicos para hipódromos internacionales reconocidos. No todas las plataformas revisadas cubren este deporte con la misma profundidad que el fútbol o el tenis, así que conviene revisar el catálogo de cada operador antes de buscar este mercado en particular.



Tipos de apuesta más populares:

■ Ganador de la carrera

■ Apuestas de posición (top 3)



Esports

El apartado de esports fue uno de los que más varió entre operadores, reflejo de la creciente competitividad de este segmento entre el público más joven. Títulos como CS2, League of Legends, Dota 2 y Valorant son cada vez más populares entre quienes empiezan a jugar y apostar sobre estos torneos, con calendarios de temporadas regulares y playoffs internacionales que generan picos de actividad.



Tipos de apuesta más populares:

■ Ganador del mapa o partida

■ Total de rondas

■ Primer equipo en anotar un objetivo dentro del juego



En conjunto, esta variedad de deportes y mercados confirma que las mejores casas de apuestas deportivas del mercado mexicano ya no se limitan al fútbol como única opción. Disciplinas antes consideradas de nicho, como el rugby, el béisbol o los esports, ahora cuentan con catálogos propios y actualizados, lo que amplía considerablemente las posibilidades para cualquier apostador que busque diversificar sus selecciones a lo largo del año. Vale la pena revisar el catálogo completo de cada operador antes de decidir, ya que la profundidad de mercados por deporte puede variar bastante entre una plataforma y otra, incluso dentro del mismo evento deportivo.

Tipos de apuestas disponibles

Además de la variedad por deporte, las mejores casas de apuestas en Mexico ofrecen distintos formatos de apuesta que permiten ajustar el riesgo y la estrategia según la experiencia de cada apostador. Durante la revisión de las diez plataformas identifiqué los siguientes tipos como los más consistentes entre operadores:

Apuestas simples y combinadas: predecir un único evento, o agrupar varias selecciones en un solo ticket que puede contener varias apuestas a la vez, con una cuota conjunta que se multiplica y un riesgo mayor, ya que basta con fallar una selección para perder el ticket completo.

Apuestas en vivo sobre eventos específicos: por ejemplo, el número de goles restantes o el resultado de un enfrentamiento puntual dentro del partido, con cuotas que se actualizan en tiempo real conforme avanza el juego.

Hándicap: ajusta el resultado con una ventaja o desventaja virtual antes de calcular el ganador, útil cuando hay diferencia clara de nivel entre los equipos que se enfrentan.

Apuestas pre-partido: se realizan antes de que comience el evento, con toda la información y las alineaciones confirmadas disponibles por adelantado.

Resultado exacto: exige acertar el marcador preciso del partido, con cuotas más altas por su dificultad.

Primera mitad/final del partido: separa el resultado del evento en dos tramos independientes.

Doble oportunidad: permite cubrir dos de los tres resultados posibles (local, empate, visitante) en una sola selección.1x2: el mercado más utilizado en fútbol, apostando a la victoria local, el empate o la victoria visitante.

Apuestas de resultado y de córners: mercados más específicos dentro del desarrollo del partido.

Apuestas al primer gol: predecir qué equipo o jugador anota primero.

Hándicap asiático: elimina la posibilidad de empate dividiendo la apuesta en líneas fraccionarias.

Over/Under: predecir si el total de un evento —goles, puntos, córners— superará o quedará por debajo de una cifra fijada por el operador

Funciones adicionales para apostar con más control