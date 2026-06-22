Mbappé supera a Ronaldo y sigue haciendo historia

Filadelfia, Estados Unidos .- Mientras Lionel Messi estableció una nueva marca como máximo goleador de todos los tiempos en la competición, Kylian Mbappé continuó su ascenso en la clasificación histórica y dejó atrás al brasileño Ronaldo Nazário.

El capitán de Argentina firmó un doblete que le permitió alcanzar los 18 goles en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo artillero en la historia del torneo y superando definitivamente el registro de 16 anotaciones que ostentaba el alemán Miroslav Klose desde 2014.

Por su parte, Mbappé también celebró una jornada especial al marcar con Francia en el duelo frente a Irak por la fase de grupos. El atacante del Real Madrid llegó a 15 , cifra con la que superó los 14 goles de Ronaldo Nazário y se consolidó entre los máximos goleadores históricos de la competición.