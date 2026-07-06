Mbappé responde a senadora que lo llamó "camerunés colonizado" y lanzan amenaza en pleno Mundial

Miami, Estados Unidos.- El delantero francés Kylian Mbappé respondió con contundencia a la senadora paraguaya Celeste Amarilla luego de los comentarios que la legisladora publicó en la red social X tras la eliminación de Paraguay a manos de Francia en el Mundial 2026. El atacante calificó a la política de "mujer despreciable e indigna de su cargo" y aseguró que sus palabras no representan al pueblo paraguayo. Mbappé afirmó que Paraguay demostró pasión y honor durante toda la Copa del Mundo, pero sostuvo que las declaraciones de Amarilla terminaron por opacar el histórico desempeño de la selección sudamericana. Además, acusó a la senadora de actuar con racismo y de proyectar una imagen negativa de su país ante la comunidad internacional, asegurando que no permitirá que discursos de odio queden sin respuesta.

La polémica se originó después de que Amarilla publicara varios mensajes ofensivos dirigidos al delantero francés tras la derrota paraguaya por 1-0. En sus publicaciones lanzó insultos de carácter racista y xenófobo, cuestionó el origen de Mbappé, se burló de su aspecto físico y de su nivel futbolístico, e incluso aseguró que le habría gustado abofetearlo al finalizar el encuentro. La respuesta del capitán francés tuvo una amplia repercusión y provocó la reacción inmediata de la Federación Francesa de Fútbol. El organismo condenó enérgicamente las expresiones de la senadora, las calificó de inaceptables y sostuvo que este tipo de mensajes constituyen un delito que debe ser investigado por las autoridades competentes. La federación anunció que presentará una denuncia ante la fiscalía para que se inicie un proceso judicial por las declaraciones de Amarilla. Asimismo, expresó su respaldo absoluto a Mbappé, al resto de los jugadores de la selección francesa y a todas las personas que han sido víctimas de comentarios racistas o discriminatorios. El caso también generó una reacción oficial del Gobierno de Paraguay, que emitió un comunicado en el que lamentó las expresiones de la legisladora y aclaró que corresponden exclusivamente a una responsabilidad individual. El Ejecutivo reiteró que esas manifestaciones no representan la postura del Estado ni del pueblo paraguayo.