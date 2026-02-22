Mauricio Dubón se estrenó con los Bravos de Atlanta en la MLB: Así le fue al hondureño

Atlanta, Estados Unidos.- ¡Día histórico! El beisbolista hondureño Mauricio Dubón se estrenó este domingo en su primer juego como titular defendiendo la camiseta de los Atlanta Braves de la MLB. "Duby" vio participación ante los Minnesota Twins, en el segundo juego de pretemporada que tienen los "Bravos" previo al arranque de la temporada regular de las Grandes Ligas de Beisbol.

El nacido en la ciudad de San Pedro Sula salió como parador en corto, posición para la que se postula como favorito en las novenas del entrenador Walt Weiss. Su fuego fue destacado y se mostró solido a la defensiva, con una buena puntuación en su primer encuentro con su nuevo equipo, tras haber salido a finales del año pasado de los Astros de Houston.