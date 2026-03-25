Mauricio Dubón deslumbra con los Braves en la MLB: Esta será la fecha de su estreno oficial

Atlanta, Estados Unidos.- Los Atlanta Braves, nuevo equipo del pelotero hondureño Mauricio Dubón, cerraron este lunes 24 de marzo con rotundo éxito su pretemporada 2026 en las Grandes Ligas. La novena de Atlanta disputó un total de 28 encuentros durante el “spring training”, logrando un destacado balance de 21 victorias y apenas 7 derrotas a lo largo de esta etapa de preparación.

El equipo dirigido por Walt Weiss mostró solidez en todas sus líneas, tanto en la ofensiva como en la defensiva, siendo Dubón uno de los jugadores más sobresalientes. El beisbolista originario de San Pedro Sula finalizó la pretemporada con un promedio de bateo de .311. En 45 turnos al bate, conectó 14 imparables, impulsó 6 carreras y anotó en 5 ocasiones. En el aspecto defensivo, Dubón se desempeñó en dos posiciones. Vio acción en 16 ocasiones como campocorto y también tuvo participación en el jardín izquierdo. Medios estadounidenses incluso señalan que el hondureño apunta a ser el shortstop titular de los Braves.