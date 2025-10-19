Marruecos hace historia y se corona campeón del Mundial Sub-20 tras vencer a Argentina

El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Chile, ha sido testigo de una sorprendente hazaña, ya que es la primera vez en todos los tiempos que la escuadra africana alza el título.

Ñuñoa, Chile.- ¡Historia pura en el Mundial Sub-20 de la FIFA ! La selección de Marruecos , considerada como la 'Cenicienta' del certamen, se impuso este domingo ante la gran favorita Argentina por 0-2 y se quedó con la Copa del Mundo .

El combinado que dirige Mohamad Ouahbi eliminó a otros grandes equipos como España, Brasil, Corea del Sur, Estados Unidos y Francia para llegar a las semifinales. Y en la noche en la que se definía todo, remató a la Argentina con un doblete de Yassi Zabiri (12' y 29').

A sus 20 añitos, el extremo que milita para el FC Famalicão de la primera división portuguesa se ha convertido en el héroe del cuadro marroquí. Además fue uno de los máximos goleadores del Mundial con cinco anotaciones.

De esta manera, la Albiceleste se quedó a las puertas de su séptima corona mientras que Marruecos festeja su primer título mundial.

Cabe recordar que Colombia se quedó con el tercer puesto tras vencer ayer a Francia por 1-0 con el tanto de Óscar Perea cuando el partido apenas empezaba (2').