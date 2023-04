Mario Martínez se sincera: ¿renunció a la Selección de Honduras? ¿avala la gestión de Diego Vázquez?

Mundialista Sub-20 en Egipto 2009, de gran participación en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y mundialista adulto en Brasil 2014, Mario Martínez fue claro al momento de hablar del presente de la Selección de Honduras.

“El que no quiere estar en la Selección te miente, todo futbolista en Honduras desde niño se quiere estar ahí, representando a tu país, ya me tocó por varios y decirle que no a la Selección... no sé quién tendría de decir eso. En lo personal uno quiere estar y el nivel te lo dice igual que el técnico. Si no te toca apoyar a los compañeros porque están representando a un país. A todos nos encantaría ver a Honduras en otro Mundial y ojalá se logre”, fue contundente el pensar del mediocampista zurdo.