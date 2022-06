Marcelo Santos: “Este título es especial porque tuvimos un torneo de muchos altibajos”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Marcelo Santos se sincera: El defensor nos explica porque siempre es del agrado de los técnicos, ¿Cuál fue el discurso de Hernán “La Tota” Medina para cambiarles el chip? y ¿Por qué se peleó con un hincha de Real España?

El defensa del Motagua atendió a OPSA y brindó sus criterios de lo que hizo el equipo capitalino para levantar la copa 18 que ya se encuentra en sus vitrinas.

Marcelo Santos va en carretera con destino a La Ceiba. Su tierrita. Aprieta fuerte el acelerador, pues lo primero que quiere hacer es ver a su hijo Kiliam, darle un fuerte abrazo y decirle que le cumplió su promesa: entregarle su medalla de campeón con Motagua.

Luego el defensor del Ciclón Azul hace una pausa y nos atiende vía celular. Se le escucha feliz, muy feliz.

¿Cómo se siente por haber obtenido su título de campeón con Motagua?

Me siento contento y feliz. Es una satisfacción enorme haber quedado campeón y más de la manera en que lo logramos, prácticamente por todo lo que pasó en el torneo con todos esos altibajos que tuvimos con el equipo con esas rachas negativas, pero bueno supimos contrarrestar eso y cumplir con el objetivo de quedar campeones.

¿Tiene un sentimiento especial este título?

Sí, la verdad que sí. Es especial porque en el torneo tuvimos muchos altibajos con una racha negativa seguida y bueno eran cosas que en el equipo no pasaba eso desde hace tiempo, gracias a Dios pudimos revertir la situación y quedar campeón, eso es de mucha alegría para mí y para todo el equipo.

¿A que le atribuye la copa 18 de Motagua?

Al esfuerzo, al trabajo que realizamos. Prácticamente estábamos mal, mentalmente destruidos, pero bueno gracias a Dios llegó un cuerpo técnico que supo trabajar y manejar la situación, nos levantamos anímicamente, porque estábamos destruidos.

¿Qué hizo Hernán “La Tota Medina? ¿Qué destaca de él?

Estábamos mal y llegó el profe Medina con su cuerpo técnico. Fueron fundamentales, porque nos brindaron esa confianza que todo jugador necesita, por ahí partimos para recuperar el nivel del que estábamos acostumbrados. Trabajamos en ser más compactos, en ser más intensos y en no dejar de luchar por el balón.

Haciendo un análisis sobre la final ante Real España y con el ánimo más tranquilo... ¿fue clave el 3-0 en Tegucigalpa?

La verdad que sí. Nosotros fuimos campeones en Tegucigalpa. Para mi esa ventaja abultada que sacamos (3-0) permitió lograr el campeonato. Sabíamos que sería un partido difícil en San Pedro Sula, Real España es un gran equipo y se las iba a jugar todas. Y así fue, ellos salieron con todo, nosotros regalamos el primer tiempo. Entramos dormidos y fríos, eso nos pasó factura. Ya en el segundo tiempo entramos más concentrados y disciplinados tácticamente y así logramos el objetivo. En Tegucigalpa se definió el título, porque sacamos un resultado abultado.

¿Se jugó feo en San Pedro Sula?

Sí, estamos conscientes de eso. El primer tiempo lo regalamos. Sabíamos que Real España nos iba a venir encima y que iban a buscar el primer gol iniciando el partido y así fue. Nos tuvieron atrás, pero bueno esto es parte del fútbol.

¿Cuándo cae el 2-0 en algún momento creyó que se les escapaba la copa?

La verdad que sí. En lo personal deseaba que se terminara el primer tiempo para tomar aire, para hablar con mis compañeros, porque Real España se había crecido, estaba motivado. Ya en el segundo tiempo hablamos y tratamos de mejorar.

Usted llega a Motagua en 2017 y desde ese entonces se ha convertido en un referente, sin embargo, muchos critican que usted siempre juega de titular con cualquier técnico

Gracias a Dios desde que llegué a Motagua con el profesor Diego Vázquez se ha me dado la oportunidad de jugar, he tenido la confianza de jugar la mayor cantidad de partidos y en ser titular. Y como usted lo dice... con cualquier técnico, había llegado el “Nene” Obando, luego el profe Medina, con la Selección, en el Vida... bueno eso se resume en trabajo que hago. He sido del agrado de los técnicos y he sido titular, esto es producto de mi trabajo y de mi entrega. Tal vez a la gente no le gusta mi forma de jugar, pero en los entrenamientos y en los partidos he dado lo mejor de mí y eso les gusta a los técnicos. Soy entregado con mi trabajo.

Ha sido como el gato...siempre cae parado

Ja, ja, ja se podría decir que sí.

Al momento de la invasión de los aficionados en el estadio Olímpico me llamó la atención la pelea que tuvo con uno de los integrantes de la barra del Real España

Es que en ese momento...cuando el árbitro pita yo me tiré al suelo. Cuando tengo mis manos en mi rostro le doy gracias a Dios, estaba cansado y me tiré al suelo como dos minutos. Luego veo que viene toda la afición de Real España, luego me levanté y uno de ellos me dijo que me quitara la camisa, me la jaló, luego yo le bajé las manos y me tiró un manotazo. Yo me lo esquivé el manotazo, y le conecté un puñetazo. Se lo conecté en la cara y en eso vi que venían encima de mí, pero hubo alguien de nosotros de seguridad de Motagua y me llevó al camerino. Fue un momento rápido. Yo reaccioné producto de un manotazo y no me iba a dejar.

¿Tuvo temor por su vida?

No. Fueron segundos, solo reaccioné.

¿Cómo está su situación contractual con Motagua?

Se me venció el contrato. Soy agente libre y vamos esperar que decisión tomen los directivos. Solo me toca esperar. La primera opción la tiene Motagua, ahora voy a disfrutar estos días de vacaciones.

¿Va en carretera para La Ceiba?

Sí.

¿Y lleva la medalla de campeón en sus maletas?

Sí, aquí la llevó para disfrutarla con mi hijo (Kiliam Marcelo) ya que le prometí quedar campeón y ahora voy a disfrutar con él.

