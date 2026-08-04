Marathón rompe el mercado de fichajes de Honduras y confirma llegada de Carlos Argueta

San Pedro Sula, Honduras.- El Club Deportivo Marathón hizo oficial este martes el fichaje del lateral derecho Carlos Horacio Argueta, quien se convierte en nuevo refuerzo del equipo dirigido por el argentino Silvio Rudman para la actual temporada de la Liga Nacional de Honduras. La institución sampedrana confirmó la incorporación del futbolista a través de un comunicado en sus redes sociales, en el que le dio la bienvenida al plantel verdolaga.

"¡Bienvenido al Monstruo Verde, Carlos Argueta! Carlos comienza una nueva historia con la camiseta Verdolaga. Estamos seguros de que tu entrega, compromiso y profesionalismo serán fundamentales para alcanzar grandes objetivos juntos", publicó el club. El anuncio llega semanas después de que EL HERALDO adelantara, el pasado 19 de junio, que Marathón había tomado la delantera en las negociaciones para hacerse con los servicios del defensor. Aunque en ese momento todo apuntaba a una rápida oficialización, algunos detalles administrativos retrasaron el cierre definitivo de la operación. Desde entonces, el conjunto verdolaga alcanzó un acuerdo con el futbolista, quien tomó la decisión de continuar su carrera en el club sampedrano de cara a la próxima campaña.