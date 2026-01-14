  1. Inicio
  2. · Deportes

Marathón llega a un acuerdo con Honduras Progreso por el fichaje de Carlos "Chuy" Pérez

El Marathón ha comenzado a armar su plantel de cara al torneo Clausura 2026 y sumará a su plantilla a Carlos "Chuy" Pérez

  • Actualizado: 14 de enero de 2026 a las 11:12
Marathón llega a un acuerdo con Honduras Progreso por el fichaje de Carlos Chuy Pérez

Carlos "Chuy" Pérez llega de realizar una gran temporada con el Platense FC.

San Pedro Sula, Honduras.- Marathón no tuvo tiempo para lamentos tras perder el Apertura 2025 y de inmediato puso la mira para lo que viene. El Monstruo Verde ya cerró su primer fichaje bomba de cara al Clausura 2026, apostando por un futbolista que fue uno de los más cotizados del mercado y que incluso estuvo en la órbita de Motagua tras su destacado rendimiento en el último campeonato.

Se trata de Carlos “Chuy” Pérez, quien brilló con la camiseta de Platense y ahora es virtual nuevo jugador del conjunto verdolaga.

Fichajes: Olimpia con nuevo arquero, Arriaga jugaría Champions y, ¿Jorge Álvarez a Costa Rica?

Marathón llegó a un acuerdo económico con Honduras Progreso, club de la segunda división que posee su ficha, asegurando así la incorporación del mayor asistidor en el Apertura 2025.

Los 'verdes' le ofrecerán a Carlos “Chuy” Pérez un contrato por tres años, asegurando su continuidad en el equipo hasta 2029. Con este acuerdo, Los sampedranos buscan darle estabilidad a su mediocampo y garantizar al futbolista con un proyecto a largo plazo, según compartió Diario Diez.

Onán Rodríguez se olvida de Real España y es nuevo portero del Olimpia

"Chuy" debutó con Honduras Progreso un 6 de agosto de 2022 ante Marathón de la mano de John Jairo López, luego se marchó a préstamo al Platense cuando estaban en segunda división y fue clave con el tiburón en su regreso a primera, brindando nueve pases a gol y logró cinco anotaciones, convirtiéndose en uno de los jugadores revelación del campeonato.

Marathón tiene en sus planes renovar al defensa central nacional, Henry Figueroa, con el que tienen un acuerdo de palabra para extender su contrato y seguir ligado a la institución verdolaga.

Dentro de la planificación del subcampeón nacional, también se encuentra en la búsqueda de un lateral derecho, tras que finalizará el préstamo del panameño Iván Anderson.

Olimpia rechaza oferta del Alajuelense por fichaje de Jorge Álvarez

El Monstruo Verde debutará en la primera jornada del torneo Clausura como visitante ante Lobos de la UPNFM en el estadio Emilio Williams de Choluteca el próximo fin de semana.

Por: Walter García

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias