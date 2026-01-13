Fichajes: Olimpia con nuevo arquero, Arriaga jugaría Champions y, ¿Jorge Álvarez a Costa Rica?

Te damos a conocer las últimas en el mercado de fichajes de Honduras. Olimpia con nuevo arquero, Kervin Arriaga jugaría Champions League y, ¿Jorge Álvarez a Costa Rica? Estas son las últimas novedades.
Olimpia hizo oficial la salida del portero colombiano Andrés Salazar tras solo permanecer un torneo en el conjunto merengue.
En su lugar, Olimpia ha logrado atar al joven portero Onan Rodríguez que llegará proveniente del Real España.
Desde España han informado que el Atalanta de Italia y un club de la Premier se encuentra interesado en Kervin Arriaga, sumándose al interés del Genoa de la Serie A. Atalanta juega actualmente Champions League.
Mario Berríos terminó su contrato como director deportivo de Marathón y será la nueva junta directiva quien decida si continúa o no.
En Marathón ya hicieron oferta de renovación por un año a Henry Figueroa y esperan respuesta en la presente semana.
“Muy poco dinero fue la oferta", esto le dijo un directivo de Olimpia a EL HERALDO ante la oferta de Alajuelense por Jorge Álvarez. La primera oferta de los ticos fue rechazada por el conjunto blanco.
Juticalpa hizo oficial el fichaje del lateral derecho Wisdon Quaye proveniente del Victoria de La Ceiba.
El vicepresidente el Olimpia, Mario Villeda, se refirió en TVC sobre el plantel para el siguiente certamen: “"Dos o tres, depende de las decisiones del profesor Espinel y nuestro vicepresidente deportivo Osman Madrid. La idea es sumar dos o tres jugadores más que aporten y refuercen el plantel".
Potros de Olancho también hizo oficial el fichaje del delantero Geovanny “Virus” Martínez.
Potros de Olancho también hizo oficial el fichaje del delantero Clayvin Zúniga, proveniente del Limeño de El Salvador.
Al mismo tiempo el club Potros de Olancho anunció la renovación por un año del defensa Nelson Muñoz.
Otro anuncio que hizo Potros de Olancho fue el fichaje del volante Carlos Argueta quien lleva proveniente de Motagua.
El defensa José García ya entrena con Lobos de la UPN tras ser dado de baja de Olimpia en medio del último certamen.