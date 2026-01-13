  1. Inicio
Fichajes: Olimpia con nuevo arquero, Arriaga jugaría Champions y, ¿Jorge Álvarez a Costa Rica?

Estas son las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras

  • Actualizado: 13 de enero de 2026 a las 21:08
Te damos a conocer las últimas en el mercado de fichajes de Honduras. Olimpia con nuevo arquero, Kervin Arriaga jugaría Champions League y, ¿Jorge Álvarez a Costa Rica? Estas son las últimas novedades.

Foto: El Heraldo
Olimpia hizo oficial la salida del portero colombiano Andrés Salazar tras solo permanecer un torneo en el conjunto merengue.

Foto: Cortesía redes Olimpia
En su lugar, Olimpia ha logrado atar al joven portero Onan Rodríguez que llegará proveniente del Real España.

Foto: Cortesía redes
Desde España han informado que el Atalanta de Italia y un club de la Premier se encuentra interesado en Kervin Arriaga, sumándose al interés del Genoa de la Serie A. Atalanta juega actualmente Champions League.

Foto: Cortesía redes
Mario Berríos terminó su contrato como director deportivo de Marathón y será la nueva junta directiva quien decida si continúa o no.

Foto: Cortesía redes
En Marathón ya hicieron oferta de renovación por un año a Henry Figueroa y esperan respuesta en la presente semana.

Foto: Archivo El Heraldo
“Muy poco dinero fue la oferta", esto le dijo un directivo de Olimpia a EL HERALDO ante la oferta de Alajuelense por Jorge Álvarez. La primera oferta de los ticos fue rechazada por el conjunto blanco.

Foto: Cortesía redes Olimpia
Juticalpa hizo oficial el fichaje del lateral derecho Wisdon Quaye proveniente del Victoria de La Ceiba.

Foto: Cortesía redes Juticalpa
El vicepresidente el Olimpia, Mario Villeda, se refirió en TVC sobre el plantel para el siguiente certamen: “"Dos o tres, depende de las decisiones del profesor Espinel y nuestro vicepresidente deportivo Osman Madrid. La idea es sumar dos o tres jugadores más que aporten y refuercen el plantel".

 Foto: Cortesía redes Olimpia
Potros de Olancho también hizo oficial el fichaje del delantero Geovanny “Virus” Martínez.

Foto: Cortesía redes Olancho
Potros de Olancho también hizo oficial el fichaje del delantero Clayvin Zúniga, proveniente del Limeño de El Salvador.

Foto: Cortesía redes Olancho
Al mismo tiempo el club Potros de Olancho anunció la renovación por un año del defensa Nelson Muñoz.

Foto: Cortesía redes Olancho
Otro anuncio que hizo Potros de Olancho fue el fichaje del volante Carlos Argueta quien lleva proveniente de Motagua.

Foto: Cortesía redes Olancho
El defensa José García ya entrena con Lobos de la UPN tras ser dado de baja de Olimpia en medio del último certamen.

Foto: Cortesía redes
