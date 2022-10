Marathón, con un gol in extremis, le saca el empate a Motagua y deja el liderato expuesto

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Caballo que alcanza... bueno, en esta ocasión no ganó, pero logró por lo menos sacar un empate con sabor a victoria en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.

Marathón vino de atrás para rescatar un partido que iba perdiendo 0-2 ante el líder del torneo, Motagua. Los azules se pusieron a ganar con goles de Ángel Tejeda (20’) y Denil Maldonado (55’).

El primero llegó al minuto 20 luego de que Sergio Peña le cometiera una falta a Carlos “Zapatilla” Mejía. Said Martínez no dudó y marcó el penal. Tejeda se plantó frente a Víctor García hizo su lanzamiento a la derecha y venció al arquero.



Félix Crisanto fue el jugador de Marathón que más daño estaba haciendo al Motagua, el lateral estuvo impecable por la banda derecha y hasta provocó una tarjeta amarilla para Wesly Decas que no lo podía detener.

Para el segundo tiempo, Motagua salió manejando los hilos del juego y al 55 un frentazo impecable de Denil Maldonado dio más ventaja en el marcador al equipo de la “Tota” Medina. El defensor aprovechó una pelota colgada desde un tiro de esquina por parte del “Colocho” Martínez y definió por encima de todos.

Todo indicaba que los azules se iban a llevar el triunfo, pero no tenían en sus planes el regreso de Marathón. Clayvin Zúniga, goleador del torneo, fue quien comenzó todo.

El delantero verdolaga bailó a Denil Maldonado con una bicicleta, recortó hacia adentro y sacó un disparo inatajable para Marlon Licona. Zúniga ya cuenta con 9 días en el Apertura.

Para el cierre del partido, exactamente al minuto 94, Félix Crisanto marcó el gol del empate definitivo. Otra vez Motagua tropezando con la ley del ex.



Y sí, hace unos días fue el “Mango” Sánchez y hoy el lateral verdolaga. Félix se elevó y remató de cabeza un centro de “Chapeta” Vargas. El defensor aprovechó que Licona salió mal y decretó el 2-2 final.

Los azules dejaron expuesto su liderato (30 puntos). Un triunfo de Olimpia el domingo contra Olancho FC lo hará compartir el liderato del Apertura 2022.

En la próxima jornada, Motagua enfrentará a la UPNFM, mientras que Marathón va contra el Vida de visita.

FICHA DEL PARTIDO

MARATHÓN: (2)1. Victor García7. Isaac Castillo8. Sergio Peña9. Clayvin Zuniga (GOL)10. Damín Ramírez14. Javier Arriaga15. Allans Vargas19. Lucas Campana21. Odin Ramos23. Juan Vieyra27. Félix Crisanto (GOL)

Suplentes: Luis Ortíz, Bryan Bernárdez, Francisco Martínez, Luis Vega, Selvin Guevara, César Guillén, José Aguilera, Jefry Miranda y Victor Berrios.

Cambios: 46’ Selvin Guevara por Odin Ramos 46’ José Aguilera por Javier Arriaga 67’ Jefry Miranda por Isaac Castillo 74’ Francisco Martínez por Juan Vieyra 82’ César Guillén por Lucas Campana.

Amonestados: Juan Vieyra (11)

MOTAGUA: (2)

25. Marlon Licona 2. Denil Maldonado (GOL) 4. Carlos Mejía 5. Marcelo Pereira (C) 7. Ivan López 8. Walter Martínez 11. Ángel Tejeda (GOL) 12. Marcelo Santos 16. Héctor Castellanos 17. Wesly Decas 32. Jonathan Nuñez.



Suplentes: Jonathan Rugier, Carlos Meléndez, Jason Sánchez, Eddie Hernández, Geovanny Bueso, Roberto Moreira, Jesse Moncada, Juan Delgado, Óscar García, Cristopher Meléndez y Yustin Obando.

Cambios: 63’ Roberto Moreira por Ivan López 69’ Yustin Obando por Ángel Tejeda 69’ Juan Delgado por Héctor Castellanos

Amonestados: Wesly Decas (23), Jonathan Nunez (29), Marlon Licona (32), Denil Maldonado (46), Eddie Hernández (46) Marcelo Pereira (52).