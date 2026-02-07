Marathón y Real España ganan en la fecha inaugural del torneo de reservas; Olimpia tropieza

Tegucigalpa, Honduras.- El torneo Clausura 2025-2026 de las reservas de la Liga Hondubet inició esta semana con sus cinco partidos programados y el campeón Victoria estrenó su corona. Juticalpa FC y CD Choloma fueron los primeros en enfrentarse, el saldo del encuentro fue un 2-2 en el estadio Óscar Peralta de la comunidad de San Francisco de la Paz.

Mientras que el Marathón protagonizó la primera goleada de la jornada inaugural con un contundente 3-0 frente a los Lobos de la UPNFM, duelo desarrollado en la cancha de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en Tegucigalpa. El campeón del torneo Apertura, Victoria, visitó a Platense en Puerto Cortés y la Jaibita sigue celebrando, fue el ganador del encuentro con marcador de 2-1. Mientras que en la sede del Real España, el conjunto aurinegro no tuvo piedad y aplastó con un 5-1 al Olancho FC con los goles de Reagan Bodden (2), Víctor Salazar (2) y Moisés Fajardo (1). Descontó Aarón Cabrera.

Y en el juego que determinó el cierre de la jornada 1 del torneo de reservas, en el Centro de Alto Rendimiento José Rafael Ferrari en Tegucigalpa el Olimpia y Génesis PN igualaron 2-2.

Resultados de la jornada 1 en reservas