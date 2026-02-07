  1. Inicio
Marathón y Real España ganan en la fecha inaugural del torneo de reservas; Olimpia tropieza

El campeón del torneo Apertura, Victoria, visitó a Platense en Puerto Cortés y la Jaibita sigue celebrando, fue el ganador del encuentro con marcador de 2-1

  • Actualizado: 07 de febrero de 2026 a las 17:18
Los merengues se repartieron puntos con Génesis PN.

Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- El torneo Clausura 2025-2026 de las reservas de la Liga Hondubet inició esta semana con sus cinco partidos programados y el campeón Victoria estrenó su corona.

Juticalpa FC y CD Choloma fueron los primeros en enfrentarse, el saldo del encuentro fue un 2-2 en el estadio Óscar Peralta de la comunidad de San Francisco de la Paz.

Exjugadores de Liga Nacional que ahora militan en Segunda División: De Olimpia y Motagua sorprenden

Mientras que el Marathón protagonizó la primera goleada de la jornada inaugural con un contundente 3-0 frente a los Lobos de la UPNFM, duelo desarrollado en la cancha de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en Tegucigalpa.

El campeón del torneo Apertura, Victoria, visitó a Platense en Puerto Cortés y la Jaibita sigue celebrando, fue el ganador del encuentro con marcador de 2-1.

Mientras que en la sede del Real España, el conjunto aurinegro no tuvo piedad y aplastó con un 5-1 al Olancho FC con los goles de Reagan Bodden (2), Víctor Salazar (2) y Moisés Fajardo (1). Descontó Aarón Cabrera.

Familiar de excandidata presidencial e hijo de leyenda: la vida del delantero hondureño Dereck Moncada

Y en el juego que determinó el cierre de la jornada 1 del torneo de reservas, en el Centro de Alto Rendimiento José Rafael Ferrari en Tegucigalpa el Olimpia y Génesis PN igualaron 2-2.

Resultados de la jornada 1 en reservas

Juticalpa FC 2 - 2 CD Choloma

Lobos UPNFM 0 - 3 Marathón

Platense 1 - 2 Victoria

Real España 5-1 Olancho FC

Olimpia 2 - 2 Génesis PN

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

