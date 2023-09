Máquinas del estadio Francisco Morazán siguen estancadas ¿cuándo se volvería a utilizar la cancha?

No se hizo en ese tiempo porque estaban pidiendo un seguro y una póliza que no se tenía por eso fue enviada a rechazo, ahora hay que pagar una multa y regresar con otro papeleo, ya se hizo, pero no hay fecha de salida.

Es complicado”, le explicó a El Heraldo una fuente cercana a esta operación.Es sumamente posible que las actividades futbolísticas en el estadio sampedrano se presenten hasta el otro año ya que no se sabe cuándo estarán disponibles las máquinas, además el proceso de unir la grama se tarda entre 15 a 20 días, después hay que esperar que la semilla germine y ver la evolución del crecimiento