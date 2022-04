Keosseián adelantó que habrá cambios en Marathón: “Hay que armar un equipo al gusto mío”

La entrevista con Manuel Keosseián:

¿Se viene una nueva lucha para seguir buscando el objetivo de clasificar a la liguilla?

Nos quedan dos partidos o tres partidos con tres cuartos, tenemos la urgencia y necesidad de conseguir los nueve puntos que están en juego para tener cierta posibilidad de clasificar.

¿Sin margen de error porque solo aspiran a estar debajo del cuarto lugar?

Marathón y yo tampoco estoy acostumbrado a estar en esta posición, siempre hemos peleados los primeros lugares, es lo que nos ha tocado, pero bueno de lo que quedó, quedó todo atrás. Ahora hay que pensar en el partido del domingo, que está jugando cosas importantes y nosotros no podemos errar este tipo de partidos.

¿Qué tan difícil es el compromiso ante Real Sociedad que está peleando por no descender?

Difícil, es un equipo complicado, hemos tenido principalmente en estos dos últimos partidos muy poca efectividad frente al arco rival. Tenemos que mejorar en ellos.

¿Este cierre es un parámetro para lo que viene de Marathón en el próximo torneo?

Ya tengo claro lo que haré en el próximo torneo y lo que necesita Marathón, hoy en día se tiene un plantel de muy buenos jugadores, pero yo necesito otro tipo de jugadores, no otro tipo de jugadores, sino en otras posiciones. Estamos cargados unos lados y en otros para mi gusto, no armé este equipo, lo tengo y lo estamos trabajando. Hay que armar un equipo al gusto mío y en eso estamos trabajando ya.

¿Mario Martínez está físicamente al100%?

Mario está bien, hay varios que están bien, pero tienen que jugar 11, por eso no ha jugado.

¿En que puesto necesitará los refuerzos?

Ya los hemos conversado, pero no te voy a decir en que puesto porque los jugadores van a decir ‘no servimos’. A mi gusto al equipo le están haciendo falta jugadores que para mí son puestos claves y no los tenemos. En este torneo lo vamos a pelear hasta el último día, queremos ser protagonistas, pelear arriba, la geste de Marathón se acostumbró. Es muy duro para mí estar en la posición que estamos ahora, lo lamento muchísimo, deberíamos estar peleando para entrar al primer lugar y estamos peleando para entrar entre los seis.

¿Le gusta más o se siente mejor que Marathón juegue en el Olímpico?

Hubo una epoca que me gustaba jugar en el Olímpico siempre, ahí tuvo Marathón una epoca buena a nivel nacional e internacional, también me gustó jugar aquí en el Yankel, ahora, yo creo que en base a estadística ganó uno solo Marathón. Quiere decir que hay algo que no funciona y hay que cambiarlo.

¿No influye en la decisión con la cercanía de la afición?

Antes ayudaba eso, la gente de Marathón siempre alentó, empujó, ahora viste como es... cuando ganás está todo bien y cuando perdés está todo mal. La gente es fanática y quiere a su equipo y la manera de expresarlo es el enojo de ellos. No puedo decirles nada, solo que ellos retomen la confianza del equipo y nosotros brindarle lo que la institución merece títulos y estar peleando arriba. Cuando perdés te putean un poco... nosotros tenemos la responsabilidad de darle la alegría a la gente y hasta ahora no se la hemos dado, hace un tiempo. Vamos a terminar este torneo, si logramos la clasificación ahí Marathón se hará fuerte, sino a pensar en el otro torneo para pelear el campeonato.

