Pedro Troglio sobre Honduras: “Claro que me interesaría, además que conozco el fútbol hondureño”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con la incertidumbre de saber quien será el nuevo entrenador de la Selección de Honduras, desde argentina, Pedro Troglio manifestó su deseo de dirigir la H si le dan la oportunidad.

En una entrevista con ESPN, Troglio aseguró todavía no se han comunicado con él. “Sinceramente no tengo nada concreto. Sería injusto decir, me nombran, pero siempre soñé llegar a clasificar y participar en un Mundial con una selección como me tocó como jugador”, comenzó diciendo.

El tetracampeón con Olimpia asegura que ya conoce el medio y sería más fácil comandar la Bicolor. “Claro que me interesaría además que conozco el fútbol hondureño. Se tienen jugadores en Grecia, España, Francia, Estados Unidos. Me nombran, pero no me han llamado.”

Además dijo que “fueron tres años en el mejor equipo de Honduras y me fue muy bien, me vine porque era una oportunidad grande para mí y me acercaba a la familia. Yo estoy agradecido por lo que viví en Honduras”.

Los próximos compromisos de Honduras son en el mes de junio en la Liga de Naciones donde quedó empalmada en el grupo C junto a Canadá y Curazao.