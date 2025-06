Manchester City despedaza a Juventus y avanza invicto a octavos del Mundial de Clubes

Orlando, Estados Unidos .- El nuevo Manchester City de Pep Guardiola se puso serio este jueves y goleó sin paliativos al Juventus Turín (2-5) para finalizar la fase de grupos del Mundial de Clubes como merecido líder, en un partido que dejó la vuelta del español Rodri Hernández al once titular de los ingleses tras su grave lesión.

Necesita el City a Rodri para volver a su mejor versión y la entrada del madrileño en el centro del campo dio un empaque que hacía tiempo el club mancuniano no tenía. También la velocidad que le da el recién llegado Reijnders a la circulación eleva el peligro y potencial de los de Guardiola, capaces de mantener el gran nivel durante todo el partido ante un Juventus que dio guerra gracias a un error grosero de Ederson.

Porque el City dominó de inicio a fin. Y sin Haaland en el once. No lo notó en el inicio, porque tardó apenas 9 minutos en desbloquear el marcador con un golazo de Doku. El extremo belga atacó el espacio, la espalda de Alberto Costa, y encontró el pase de Ait Nouri para poder fusilar a Di Gregorio, que esta vez, después de salvar segundos antes un remate de Bernardo Silva, no pudo evitar el tanto.